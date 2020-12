Αθλητικά

Μπεκενμπάουερ: αισθάνομαι πολύ υπερήφανος

Η τιμητική διάκριση για τον «Κάιζερ» που καθιέρωσε το ρόλο του λίμπερο.

Ο «Κάϊζερ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ψηφίσθηκε ως ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός όλων των εποχών, από την ψηφοφορία που διοργάνωσε το «France Football», προκειμένου να προκύψει η «Dream Ballon d'Or».

Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο Γερμανός στόπερ που καθιέρωσε τον ρόλο του λίμπερο στο διεθνές στερέωμα, μίλησε στο γαλλικό περιοδικό και αφού αποκάλυψε πως θεωρεί ότι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάϊκ του «μοιάζει».

«Όταν ο συνεργάτης μου, μού είπε τα νέα, αισθάνθηκα πολύ υπερήφανος. Το να είμαι ανάμεσα σ΄ αυτούς τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, είναι μεγάλη τιμή. Ένιωσα ένα ρίγος. Είναι μια υπέροχη διάκριση. Είναι ωραίο να μαθαίνεις καλά νέα σε αυτό το ξεχωριστό έτος, το 2020, όπου οι τραγωδίες συνέχισαν να ακολουθούν η μία την άλλη.

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόμουν στην άμυνα, ήμουν ο πρώτος που οργάνωνα την επίθεση. Και φυσικά, είχα πάντα δίπλα μου, δύο παίκτες που φρόντιζαν για την αμυντική λειτουργία και σπάνια περνούσαν την μεσαία γραμμή», δήλωσε ο Μπεκενμπάουερ,