Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα συμφωνία για προμήθεια εμβολίων από την ΕΕ

Με έβδομη φαρμακευτική εταιρεία προχωρά να συμφωνήσει η Κομισιόν.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax, για την προμήθεια έως 200 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά του COVID-19.

Η Novavax είναι η 7η φαρμακευτική εταιρεία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει δόσεις πιθανού εμβολίου για τις χώρες της ΕΕ. Ειδικότερα, η προβλεπόμενη σύμβαση με τη Novavax θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna. «Αυτό το διαφοροποιημένο πακέτο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Ανακοινώνω με ιδιαίτερη χαρά ότι συνεχίζουμε να διευρύνουμε το πακέτο διαφορετικών εμβολίων μας. Το σημερινό βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας με τη Novavax καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι διερευνούνται όλες οι πιθανές επιλογές για την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Η πρόσβαση σε περισσότερα εμβόλια θα οδηγήσει σε επαρκή κάλυψη για την εξάλειψη της πανδημίας.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Σύντομα θα προσθέσουμε ένα έβδομο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο στο πακέτο των εμβολίων μας, αυξάνοντας συνεπώς τις πιθανότητες να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμα να αρχίσουν να διανέμουν μερικά από αυτά ήδη από τις αρχές του 2021, μόλις αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Ο εμβολιασμός θα καθορίσει τον τρόπο ζωής και εργασίας μας το 2021. Καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο, ζητούμε από τους πολίτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο της πανδημίας. Όλοι πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ώστε να αποφευχθεί η πιθανή αναζωπύρωση των κρουσμάτων, καθώς περιμένουμε το εμβόλιο».