Κοινωνία

Φρίκη: Συνελήφθη 58χρονος για βιασμό της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Κατηγορείται ότι βίαζε το κοριτσάκι από την ηλικία των 10 ετών, ενώ φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά και δεύτερη ανήλικη από προηγούμενη σχέση του.



Μία φρικιαστική ιστορία αποκαλύφθηκε στο Πέραμα.

Συνελήφθη ένας 58χρονος από την Αλβανία ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια την ανήλικη κόρη της συντρόφου του.

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του άτυχου κοριτσιού, που σήμερα είναι 14 ετών.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, αύριο οδηγείται στον ανακριτή Πειραιά, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκονται κι άλλες καταγγελίες για το παρελθόν του Αλβανού και πιο συγκεκριμένα πάλι για ενδεχόμενη κακοποίηση ανήλικης κόρης άλλης συντρόφου του.