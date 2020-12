Παράξενα

Πρόταση γάμου σε οδηγό τρένου... εν κινήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν ώρα εργασίας δέχθηκε την πρόταση γάμου από τον καλό της μία οδηγός τρένου.

Μία οδηγός του τρένου στο Δουβλίνο δέχθηκε πρόταση γάμου εν ώρα εργασίας.

Ο καλός της βρισκόταν στην κορυφή της πλατφόρμας του σταθμού Pearse και την περίμενε με ένα πλακάτ και ένα μπουκέτο λουλούδια.

Ο αγχωμένος και ευτυχής άνδρας στεκόταν εκεί, ενώ μουσική έπαιζε από τα μεγάφωνα του σταθμού.

Στο πλακάτ δίπλα του έγραφε: «Θα με παντρευτείς;».

Ευτυχώς, γι’αυτόν, η απάντηση ήταν ναι.