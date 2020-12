Life

Viral το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Τιμ ΜακΓκρο (εικόνες)

Χιλιάδες σχόλια στο διαδίκτυο για το πανύψηλο δέντρο που στόλισε ο σταρ.

Ένα απίστευτα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που ανήκει στους Αμερικανούς σταρ της κάντρι, Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ έγινε viral στο διαδίκτυο.

Οι θαυμαστές αντέδρασαν με σκεπτικισμό, όταν ο ΜακΓκρο κοινοποίησε εικόνες της εορταστικής διακόσμησης του σπιτιού του στο διαδίκτυο

Για να στολιστούν τα πάνω κλαδιά του δέντρου, το οποίο είναι ύψους έξι μέτρων, απαιτείται η χρήση σκάλας .

Στις φωτογραφίες, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός βρίσκεται στην κορυφή της σκάλας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Α: Ο επικεφαλής ιπτάμενος τάρανδος του Άγιου Βασίλη. Β: Η σύζυγος προσπαθεί να απαλλαχθεί από εμένα πριν από τα Χριστούγεννα» έγραψε στη λεζάντα.

Οι θαυμαστές, όπως προκύπτει από τα σχόλιά τους, δεν μπορούν να πιστέψουν το μέγεθος του δέντρου με πολλούς να σχολιάζουν ότι το τεράστιο ύψος θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια.

Κάποιος έγραψε ότι το δέντρο είναι «επικίνδυνο, αλλά και πανέμορφο».

Ο τραγουδιστής της κάντρι Μπραντ Πέιζλι αστειεύτηκε: «Σε περίπου δύο λεπτά μπορεί να κάνεις δημοσίευση «πώς ξεκίνησε / πώς κατέληξε » από το τμήμα επειγόντων περιστατικών».

«Είναι ένα μικροσκοπικό δέντρο» σχολίασε θαυμαστής του Τιμ ΜακΓκρο.