Κόσμος

Δανία: Ποινικοποίηση στο σεξ χωρίς ρητή συναίνεση

Αυστηρότεροι γίνονται οι όροι για το χαρακτηρισμό του βιασμού. Τι «δίδαξε» το παράδειγμα της Σουηδίας.

Η Δανία αυστηροποίησε σήμερα τη νομοθεσία της για τους βιασμούς, προχωρώντας σε ποινικοποίηση του σεξ χωρίς ρητή συναίνεση.

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο διεύρυνε τις περιπτώσεις που μπορεί να συνιστούν βιασμό -βάσει της παλαιάς νομοθεσίας, οι εισαγγελείς έπρεπε να αποδείξουν ότι το πρόσωπο που κατηγορούνταν ότι διέπραξε βιασμό είχε χρησιμοποιήσει βία ή επιτέθηκε σε πρόσωπο που δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

«Τώρα, θα είναι σαφές, ότι εάν δεν συναινούν και οι δύο πλευρές στο σεξ, τότε αυτό είναι βιασμός», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικ Χέκερουπ σε ανακοίνωση.

Αντίστοιχη νομοθεσία που εισήχθη στη γειτονική Σουηδία το 2018 οδήγησε σε αύξηση κατά 75% των καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις βιασμού.

Περίπου 11.400 γυναίκες τον χρόνο στη Δανία πέφτουν θύματα βιασμού ή υφίστανται απόπειρες βιασμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι η Δανία έγινε η 12η χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει ως βιασμό τη μη συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.

«Είναι μια μεγάλη ημέρα για τις γυναίκες στη Δανία καθώς στέλνει ξεπερασμένους και επικίνδυνους νόμους για τον βιασμό στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και βοηθά να δοθεί τέλος στον διάχυτο στιγματισμό και την ενδημική ατιμωρησία για αυτό το έγκλημα», ανέφερε η ερευνήτρια για τα δικαιώματα των γυναικών Άννα Μπλους.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.