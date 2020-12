Κοινωνία

Χειροπέδες σε 29χρονο διακινητή κοκαΐνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία τον παρακολουθούσε εδώ και 20 ημέρες και τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω. Δείτε τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Πάνω από δύο κιλά κοκαΐνη βρέθηκαν στην κατοχή 29χρονου Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη, το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Σμύρνη. Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, οι οποίοι - σύμφωνα με πληροφορίες - τον παρακολουθούσαν εδώ και 20 ημέρες, τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Σύμφωνα με την Aστυνομία, ο 29χρονος διακινούσε συστηματικά κοκαΐνη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας και η Δίωξη Ναρκωτικών είχε πληροφορίες για την δράση του, τις οποίες διασταύρωσε και τον εντόπισε, την ώρα της “δουλειάς”.

Από την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

κοκαΐνη βάρους 2 κιλών και 178 γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας,

δύο κινητά τηλέφωνα και

600 ευρώ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.