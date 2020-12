Πολιτική

Γεννηματά προς κυβέρνηση: Δεν χωράει άλλη προχειρότητα και ανεμελιά

Έξι ερωτήματα της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής προς την κυβέρνηση για την πανδημία και τον εμβολιασμό.

Απαντήσεις σε έξι ερωτήματα ζητά η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής από την κυβέρνηση, που "συνεχίζει τις παλινωδίες και κινείται με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και σε αυτή την κρίσιμη φάση της πανδημίας. Αφού επέμεινε λανθασμένα και παρά τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, σε οριζόντια-πανελλαδικά μέτρα για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, τώρα αναγκάζεται σε λήψη μέτρων περιορισμού στις περιοχές στο κόκκινο".

Το Κίνημα Αλλαγής "επιμένει για ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές με βάση το επιδημιολογικό φορτίο και μαζικά τεστ στον πληθυσμό".

Η Φώφη Γεννηματά εκτιμά ότι "η πραγματικότητα και πάλι διέψευσε τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης για τα εμβόλια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας θα εμβολιασθούν σε πρώτη φάση μόνο 125.000 άνθρωποι".

Τονίζει ότι "το βάρος πέφτει στην επαρκή προμήθεια εμβολίων και στην αποτελεσματική διαδικασία εμβολιασμού και γι΄αυτό θέτει Γι’ αυτό δημόσια συγκεκριμένα 6 ερωτήματα προς την Κυβέρνηση.

1) Έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή από την Ε.Ε. του αριθμού των εμβολίων με βάση τον πληθυσμό της κάθε χώρας-μέλους;

Ποιόν συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων θα παραλάβει τελικά η χώρα μας;

Σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα γίνει η παραλαβή των υπόλοιπων δόσεων για τον πλήρη εμβολιασμό του πληθυσμού;

2) Έχει εξαγγελθεί η δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών κέντρων.

Πότε συγκεκριμένα θα είναι έτοιμα , σε ποιες περιοχές και σε ποιους χώρους;

3) Τα κέντρα εμβολιασμού θα έχουν εγκαίρως και πλήρως στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός;

Για την στελέχωση τους θα αξιοποιηθούν οι υγειονομικοί της ΠΦΥ;

Αν δεν επαρκούν, θα γίνουν σχετικές προκηρύξεις και πότε για να μην επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν με τη στελέχωση των ΜΕΘ;

4) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να είναι η διαδικασία αξιόπιστη και διαφανής και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών; Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα προηγηθούν και με ποια κριτήρια; Πως θα καλυφθούν άνθρωποι με αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο;

5) Θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό σε κάθε πολίτη που θα εμβολιάζεται με ευρωπαϊκή ισχύ

6) Για την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, ποια είναι τα κριτήρια κατανομής των πόρων ώστε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων της λίστας Πέτσα; Θα αξιοποιηθούν οι Ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων και οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι;

"Είναι φανερό ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να φτάσουμε στην αναγκαία ανοσία του πληθυσμού. Συνεπώς επιβάλλεται να κινηθούμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Δεν χωράει άλλη προχειρότητα και ανεμελιά", καταλήγει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.