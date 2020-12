Κόσμος

Τα νέα lockdown “χάλασαν” τα σχέδια των Ευρωπαίων για τα Χριστούγεννα

Αναλυτικά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στις χώρες της Ευρώπης.

Η πανδημία του κορονοϊού ανατρέπει τα φετινά σχέδια των Ευρωπαίων για την περίοδο των εορτών καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν εκείνα τα μέτρα που θα αποτρέπουν την περαιτέρω εξάπλωση της Covid-19, αλλά και θα επιτρέπουν στους πολίτες να γιορτάσουν με τις οικογένειες και τα φιλικά τους πρόσωπα.

Ακολουθούν τα μέτρα που θα ισχύουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς:

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα χαλαρώσει και ως γενικός κανόνας, θα επιτρέπεται σε έως 10 άτομα να συναντηθούν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά κάθε περιοχή μπορεί να επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς. Η μετακίνηση μεταξύ περιοχών θα περιοριστεί σε επισκέψεις σε συγγενείς και κοντινούς φίλους μεταξύ 23 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου, εκτός κι αν επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες ανά περιοχή.

ΔΑΝΙΑ

Τα εμπορικά κέντρα κλείνουν από τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ άλλα καταστήματα --με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων-- από τις 25 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο αυστηρού lockdown για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η χώρα θα κρατήσει τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα εμπορικά κέντρα, τα καφέ, τα γυμναστήρια και τα εστιατόρια κλειστά ενώ θα απαγορεύονται οι επισκέψεις σε τουριστικά γκρουπ έως τις 31 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τα εστιατόρια των ξενοδοχείων θα ανοίξουν και πάλι στις 22 Δεκεμβρίου με το 50% της δυναμικότητας τους και μόνο έως τις 10.00 το βράδυ.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στις 16 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι δεν θα απαγορευθούν οι χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις, αντιστεκόμενος στις πιέσεις από ορισμένους γιατρούς να μην επιτραπούν τέτοιου είδους οικογενειακές συναθροίσεις. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, τα μέλη έως και τριών νοικοκυριών επιτρέπεται να συναντηθούν σε ένα σπίτι από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου. Οι πολίτες μπορούν να συναντηθούν σε χώρους λατρείας και εξωτερικούς χώρους αλλά όχι σε εσωτερικούς χώρους διασκέδασης και φιλοξενίας. Τα καταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τα Χριστούγεννα και τον Ιανουάριο, αλλά οι παμπ και τα εστιατόρια θα είναι κλειστά στο Λονδίνο.

ΙΤΑΛΙΑ

Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε στις 15 Δεκεμβρίου ότι η κυβέρνηση ίσως χρειαστεί να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς για τα Χριστούγεννα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν μέτρα για τις μετακινήσεις μεταξύ περιοχών από τις 20 Δεκεμβρίου.

Η λειτουργία του πάπα Φραγκίσκου την παραμονή των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει δύο ώρες νωρίτερα, προκειμένου αυτοί που θα την παρακολουθήσουν να μπορούν να είναι σπίτι τους έως τις 10 το βράδυ.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος απηύθυνε έκκληση στους Πολωνούς να παραμείνουν στα σπίτια τους τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και δήλωσε ότι οι περιορισμοί --με κλειστά τα σχολεία, τα εστιατόρια και τα αθλητικά κέντρα-- δεν μπορούν να χαλαρώσουν ακόμα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η χώρα εισήλθε σε σκληρό lockdown πέντε εβδομάδων. Οι συναθροίσεις περιορίζονται στα δύο άτομα, ένα μέτρο που θα χαλαρώσει στους τρεις ενήλικες επισκέπτες για τρεις ημέρες την περίοδο των Χριστουγέννων.

ΤΣΕΧΙΑ

Εστιατόρια, ξενοδοχεία και κλειστοί αθλητικοί χώροι, που άνοιξαν πριν από δύο εβδομάδες, θα κλείσουν και πάλι από τις 18 Δεκεμβρίου ενώ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 μμ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία θα διατηρήσει ανοικτά μόνο τα απαραίτητα καταστήματα από τις 16 Δεκεμβρίου έως τουλάχιστον τις 10 Ιανουαρίου. Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις θα παραμείνουν περιορισμένες σε έως πέντε άτομα από δύο νοικοκυριά, ενώ οι κανόνες θα χαλαρώσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς θα επιτρέπεται η συνάθροιση έως 10 προσώπων, χωρίς να υπολογίζονται τα παιδιά.

ΓΑΛΛΙΑ

Από την απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας θα εξαιρείται μόνο η παραμονή των Χριστουγέννων.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η χώρα ματαίωσε τους εορτασμούς για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ενώ οι περιορισμοί, που περιλαμβάνουν και απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 7 μμ, θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως τις 11 Ιανουαρίου.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Δεν θα υπάρχει όριο για τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα νοικοκυριό για τα Χριστούγεννα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά αργότερα –στις 02.00 τα ξημερώματα αντί στις 11 το βράδυ-- στις 24 και 25 Δεκεμβρίου. Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα απαγορεύονται τα υπαίθρια πάρτι και οι συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους θα περιορίζονται στα έξι άτομα.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Οι Νορβηγοί θα μπορούν να προσκαλούν έως 10 καλεσμένους στα σπίτια τους σε δύο διαφορετικές περιστάσεις μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εκτός των ημερών αυτών, συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός των πέντε καλεσμένων.

ΒΕΛΓΙΟ

Τα νοικοκυριά στο Βέλγιο θα μπορούν να είναι σε στενή επαφή με ένα ακόμα πρόσωπο τα Χριστούγεννα. Όσοι ζουν μόνοι τους θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με δύο ακόμα ανθρώπους. Απαγορεύονται τα πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών στο εξωτερικό.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται να συναντηθούν τα μέλη τριών νοικοκυριών, ενώ για την ίδια περίοδο θα αρθεί η απαγόρευση των μετακινήσεων στη χώρα.