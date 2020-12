Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης για 5G: Προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Συνάντηση εργασίας για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του Ομίλου Deutsche Telekom και του ΟΤΕ, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μία από τις δύο βασικές προτεραιότητές μου. Και μάλιστα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις φιλοδοξίες που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή του συνάντηση εργασίας για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και στην οποία συμμετείχαν ανώτατα στελέχη του Ομίλου Deutsche Telekom και του ΟΤΕ.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι το 5G αποτελεί ένα βήμα στο ψηφιακό αύριο της χώρας και συμβαίνει την επομένη ακριβώς της ολοκλήρωσης δημοπράτησης των συχνοτήτων για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς.

«Είναι μία διαδικασία που έφερε 372 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Έγινε πράξη μέσα σε 12 μήνες. Απαιτούσε πάρα πολλές προαπαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες έγιναν εν μέσω πανδημίας και με αυτό τον τρόπο κράτος, επιχειρήσεις, πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες που μόνο η υψηλή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει» είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο διαγωνισμός έγινε με διαφάνεια και διορατικότητα.

«Δημοπρατήθηκε σχεδόν όλο το φάσμα των διαθέσιμων συχνοτήτων, αλλά ένα μέρος τους διακρατήθηκε, για να παραχωρηθεί χωρίς κόστος σε πανεπιστήμια, σε start up, σε δημιουργικά κέντρα. Η διευκόλυνση της καθημερινής ζωής και της οικονομικής δράσης συνδυάζεται με την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητα» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ακόμη ότι το 25% των τελών που θα καταβάλουν οι πάροχοι για το 5G θα κατευθυνθεί στο ταμείο "Φαιστός", το οποίο με τη σειρά του θα χρηματοδοτεί νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες στα νέα δίκτυα.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα οικοσύστημα γύρω από το 5G. Έχουμε, πιστεύω, τα μυαλά, τα ταλέντα που αυτό μπορούν να το κάνουν και να το υπηρετήσουν» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν προορισμό από όπου ο κόσμος θα εργάζεται, θα συνταξιοδοτείται. Και η συνδεσιμότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αυτό σχέδιο».

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη -για πρώτη φορά- ψηφιακής βίβλου, που στην ουσία είναι όλα τα μεγάλα έργα υποδομών, που θα επιτρέψουν να υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας.

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο για να την επισκεφτούν, αλλά για να εργαστούν από την Ελλάδα. Αλλά για να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε ισχυρά δίκτυα τα οποία θα διασφαλίσουν την συνδεσιμότητα. Αυτό είναι διττής σημασίας, όχι μόνο για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν προορισμό από όπου ο κόσμος θα εργάζεται, θα συνταξιοδοτείται. Και η συνδεσιμότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αυτό σχέδιο. Έχουμε αποδείξει πως παρά τους περιορισμούς του υφιστάμενου δικτύου, ήμασταν σε θέση να παράσχουμε ψηφιακές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που τις χρειάστηκαν» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση πραγματοποίησαν την πρώτη βιντεοκλήση μέσω δικτύου 5G στη χώρα μας, αφού η COSMOTE σήμερα ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση δικτύου 5G.

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Deutsche Telekom, Tim Hottges, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το 5G είναι σημαντικό γιατί μας δίνει πρόσβαση σε ένα νέο τρόπο σύνδεσης και διασύνδεσης και τόνισε ότι το πρώτο δίκτυο της Ευρώπης λειτούργησε στη Γερμανία, το δεύτερο στην Αυστρία και τώρα το τρίτο στην Ελλάδα. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για «την εξαιρετική ταχύτητα που επιδείξατε στη διαδικασία της δημοπρασίας του φάσματος» γιατί όπως είπε, «για εμάς το φάσμα είναι η ακίνητη περιουσία μας πάνω στην οποία οικοδομούνται τα σπίτια μας. Και χωρίς αυτά τα ακίνητα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε 5G. Επομένως, το φάσμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Η Deutsche Telekom επενδύει 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση και επενδύουμε 500 εκατομμύρια μόνο στην Ελλάδα για υποδομές. Αυτά είναι τα νούμερα που συνοψίζουν την κατάσταση».

Τέλος, υποσχέθηκε ότι οι Γερμανοί μηχανικοί θα καλύψουνε το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και το 100% όλων των (οδικών) δικτύων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

O υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, από την πλευρά του δήλωσε ότι από σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην εποχή των δικτύων πέμπτης γενιάς «και ήδη είχαμε την ευκαιρία με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιήσουμε την πρώτη τέτοια κλήση μεταξύ μας για να δούμε πράγματι ότι το δίκτυο έχει ξεκινήσει να δουλεύει» και τόνισε: «Είναι μία ιστορική στιγμή και είναι μία στιγμή που αφήνει πάρα πολλές ευκαιρίες για τη χώρα μας για τα προσεχή χρόνια για να προστεθούν πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το 5G είναι μία τεχνολογία, η οποία πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή μας, θα τη διευκολύνει, θα αλλάξει τον τρόπο που συνεργαζόμαστε, τον τρόπο που διασκεδάζουμε, τον τρόπο που περνάμε τον χρόνο μας.

«Η Cosmote και ο ΟΤΕ είμαστε δεσμευμένοι να προχωρήσουμε με το επενδυτικό μας πλάνο όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2021 να έχουμε καλύψει τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού της χώρας. Και βέβαια και από κει και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε πλέον στο 95% με 99% τα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της χώρας» είπε.

Ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη δημοπρασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς, «που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το μεσημέρι της Τετάρτης, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η δημοπρασία αποτελούσε το τελευταίο βήμα για την είσοδο της Ελλάδας στην εποχή του 5G και το συνολικό τίμημα ξεπέρασε το ποσό των 372 εκατομμυρίων ευρώ, δικαιώνοντας πλήρως τον σχεδιασμό της δημοπρασίας, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμπεριέλαβε το σύνολο των διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων.

Ποσέθεσαν ότι η στρατηγική εξαρχής αποσκοπούσε τόσο στη μεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, όσο και στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για επιχειρηματικές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε δώδεκα και πλέον μήνες πριν από την εκκίνηση της δημοπρασίας και περιλάμβανε περισσότερες από 70 προαπαιτούμενες ενέργειες.

Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, μέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλάχιστον στο 60% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό σε βάθος εξαετίας επεκτείνεται στο 94%, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδομών και την αποφυγή αποκλεισμών, έχει ληφθεί πρόνοια για την παροχή υπηρεσίας 5G από τουλάχιστον έναν πάροχο σε 42 απομακρυσμένες περιοχές, τόσο στην παραμεθόριο όσο και στην ενδοχώρα.

Η δημιουργία του «Φαιστός» Fund

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η δημοπρασία περιλάμβανε παγκόσμιες καινοτομίες καθώς δεν δημοπρατήθηκε όλο το φάσμα, αλλά έχουν κρατηθεί εκτός συχνότητες, προκειμένου να παραχωρούνται δωρεάν σε startups που καινοτομούν με όχημα το 5G, σε ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Παράλληλα -τόνιζαν- δημιουργείται το επενδυτικό Fund "Φαιστός", το οποίο θα συγκροτηθεί με κεφάλαια από τα έσοδα της δημοπρασίας για τις συχνότητες της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα από τις συχνότητες επιστρέφονται στην ανάπτυξη της αγοράς, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα και δίνεται η δυνατότητα ακόμα και σε startups να παρουσιάσουν υπηρεσίες που θα ενδιαφέρουν άμεσα το ελληνικό κοινό, ικανές να παράγουν προστιθέμενη αξία.

Στη συνάντηση εργασίας έλαβαν μέρος ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Άκης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης - Πολυκαλάς, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Για την COSMOTE συμμετείχαν ο Chief Executive Officer (CEO) Deutsche Telekom AG, Timotheus Hottges, η επικεφαλής της Deutsche Telekom για την Ευρώπη, Dominique Leroy, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ο επικεφαλής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου DT Wolfgang Kopf και η Νομική Σύμβουλος και Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Ειρήνη Νικολαΐδη