Επικοινωνία Σακελλαροπούλου - Βαρδινογιάννη για το Επετειακό Έτος “Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020”

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε διαδικτυακά με την επικεφαλής της Τιμητικής Κοσμητείας.

(εικόνα αρχείου)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνομίλησε νωρίτερα σήμερα διαδικτυακά με την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρόεδρο της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους “Θερμοπύλες -Σαλαμίνα 2020”, με αφορμή την ολοκλήρωσή του, καθώς και την παράδοση του πρώτου αντιτύπου του σχετικού τόμου. Η κ. Βαρδινογιάννη ενημέρωσε διεξοδικά την κ. Σακελλαροπούλου για τα πεπραγμένα του επετειακού έτους και την ευχαρίστησε που δέχθηκε να θέσει τις εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι αυτό που συνέβη πριν από 2.500 χρόνια στις Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα, ότι δηλαδή οι Έλληνες, παρά τις επί μέρους διαφορές τους, ενώθηκαν, αντιμετώπισαν και τελικά νίκησαν έναν εχθρό συντριπτικά υπέρτερο, περιγράφει, όπως έχει εξαιρετικά αποτυπωθεί από τον Αισχύλο και άλλους συγγραφείς, τη σύγκρουση του φωτός με το σκότος. Ότι οι Έλληνες δεν αγωνίστηκαν μόνο για τα πάτρια εδάφη αλλά και για έναν τρόπο ζωής, αντίθετο στην αλαζονεία και την αυθαιρεσία που σηματοδοτούσε το καθεστώς των Περσών. Και ότι, όπως γίνεται δεκτό, στο τέλος των Περσικών Πολέμων και στη νίκη των Ελλήνων ανιχνεύεται η αρχή της Ευρώπης.

Από την πλευρά της, η κ. Βαρδινογιάννη ενημέρωσε επίσης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις και το νέο πρόγραμμα της “Ελπίδας” για τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Η κ. Σακελλαροπούλου την ευχαρίστησε για τις πρωτοβουλίες της και επανέλαβε την επιθυμία της να επισκεφθεί την Ογκολογική Μονάδα Παίδων, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.