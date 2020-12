Life

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: η πανδημία ήταν μεγάλο μάθημα για όλους

Τι λέει για την αγάπη που τρέφει πλέον για την "μάσκα" και όχι μόνο για ιατρικούς λόγους.

Στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρέσει να φοράει μάσκα όχι μόνο για την προστασία από τον κορονοϊό, αλλά και γιατί του προσφέρει κάλυψη και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζει, είπε μιλώντας στο «The Howard Stern Show» του SiriusXM.

«Μου αρέσει η μάσκα» είπε το μέλος των Beatle στον Στερν. «Μπήκα στη δουλειά σήμερα φορώντας μάσκα, κοιτάζοντας όλους στα μάτια. Και τους είπα: "Χαίρετε. Δεν ξέρετε ποιος είμαι. Νομίζω ότι με γνωρίζετε"».

Όταν ο οικοδεσπότης τον ρώτησε, αν του αρέσει η ανωνυμία, ο καλλιτέχνης είπε ότι «μπορώ να πάω οπουδήποτε και να κάνω οτιδήποτε».

Ο ΜακΚάρτνεϊ μίλησε και για τις δυσκολίες που επιφύλαξε το 2020 για τον πλανήτη.

«Παρόλο που ήταν ίσως η πιο τρομακτική χρονιά της ζωής μας… γιατί ξέρετε, όταν υπήρχαν άλλες μεγάλες κρίσεις όπως το AIDS, η γρίπη των πτηνών ή το SARS ή οτιδήποτε άλλο, πιστεύαμε ότι συμβαίνουν σε άλλους ανθρώπους, αλλά αυτό συμβαίνει σε εμάς, ανεξάρτητα από το ποιος είσαι ή τι κάνεις », είπε.

Αλλά ο σταρ πρόσθεσε ότι προσπαθεί να δει τα θετικά.

«Σε αυτήν την πιο τρομακτική χρονιά της ζωής μας, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτό, όπως, είναι πολύ καλό να πηγαίνεις πιο σιγά, είναι πολύ καλό να είσαι με την οικογένειά στου, να έχεις χρόνο για ανθρώπους αντί για απλά τρέχεις, και για μένα ήταν η ασημένια επένδυση», είπε.

Για τον ΜακΚάρτνεϊ το ότι πέρασε τους πρώτους μήνες της καραντίνας με την κόρη του και τα εγγόνια του ήταν πραγματικά κάτι «ξεχωριστό».

«Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι κάτι που έφερε πολλούς ανθρώπους κοντά, οπότε ελπίζω να μάθαμε κάτι από αυτό», είπε.

Ο ΜακΚάρτνεϊ κυκλοφορεί την Παρασκευή το νέο του άλμπουμ «McCartney III».