Πολιτισμός

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: πρόσκληση για ελληνικές συμμετοχές

Σταθερός στόχος του Φεστιβάλ είναι η στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για την 23η διοργάνωσή του και με μεγάλη χαρά προσκαλεί τους σκηνοθέτες να καταθέσουν τα ντοκιμαντέρ τους στο ελληνικό πρόγραμμα.

Σταθερός στόχος του Φεστιβάλ είναι η στήριξη της ελληνικής παραγωγής -ταινίες μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης- μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες, τόσο στο πρόγραμμα, όσο και στην Αγορά του Φεστιβάλ.

Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο, περισσότερες από δεκάδες ελληνικές παραγωγές φιλοξενούνται στη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τις τάσεις της εγχώριας παραγωγής και παρουσιάζοντας το έργο καθιερωμένων, καθώς και πολλά υποσχόμενων σκηνοθετών.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν έως 3 ελληνικά ντοκιμαντέρ, διάρκειας άνω των 70 λεπτών. Επίσης, έως 3 ντοκιμαντέρ άνω των 50 λεπτών, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Newcomers για πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών. Παράλληλα, έως δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ άνω των 45 λεπτών θα μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Film Forward, που δοκιμάζει τα όρια της φόρμας, κοιτάζοντας το ντοκιμαντέρ μέσα από ένα ριζοσπαστικό πρίσμα.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελεί «εισιτήριο» για τα Όσκαρ®, αφού βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου που επέλεξε η Αμερικανική Ακαδημία Κιν/κών Τεχνών και Επιστημών για να συνεργαστεί στη διαμόρφωση της τελικής λίστας των ντοκιμαντέρ που μπορούν να διεκδικήσουν το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Πιο συγκεκριμένα, η Ακαδημία δίνει τη δυνατότητα στα φιλμ που κερδίζουν το πρώτο βραβείο σε αυτά τα φεστιβάλ, να είναι αυτόματα στη λίστα επιλογής της κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις ταινίες τους στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έως την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Ο κανονισμός και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, στο παρακάτω link: https://services.filmfestival.gr/gr/submissions/intro/