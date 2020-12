Life

O Όλιβερ Στόουν έκανε το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού!

Τι αποκάλυψε ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης για τις επιλογές και για την εμπειρία του.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Όλιβερ Στόουν αποκάλυψε ότι έκανε το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ήδη έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Ενώ υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων στη Βόρεια Αμερική - ένα που παράγεται από την Pfizer, το άλλο από τη Moderna - ο σκηνοθέτης δεν επέλεξε κανένα από αυτά.

«Έκανα εμβόλιο. Δεν ξέρω αν πρόκειται να δράσει, το έκανα πριν από λίγες μέρες. Έχω ακούσει καλά πράγματα για το ρωσικό εμβόλιο» είπε ο Όλιβερ Στόουν σε συνέντευξή του στο AP. «Πρέπει να κάνω μία δεύτερη δόση σε 45 ημέρες. Αλλά είμαι αισιόδοξος» πρόσθεσε.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ έκανε το εμβόλιο Sputnik V που φέρει το όνομα του πρώτου τεχνητού δορυφόρου. Σύμφωνα με αναφορές το Sputnik V είναι 91,4% αποτελεσματικό.

«Είναι πολύ καλό εμβόλιο» δήλωσε ο Όλιβερ Στόουν. «Δεν καταλαβαίνω γιατί η Δύση το αγνοεί».