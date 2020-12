Κοινωνία

Lockdown: δεκάδες συλλήψεις για τα μέτρα την Τετάρτη

Τετραψήφιος ο αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν στην διάρκεια των ελέγχων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Τετάρτη έγιναν σε όλη την επικράτεια 58.017 έλεγχοι, από τους οποίους οι 10.884 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.662 παραβάσεις και συνελήφθησαν 30 άνθρωποι!

Συγκεκριμένα έγιναν:

1.224 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, με τις περισσότερες εκ των οποίων στην Αττική (358), στη Δυτική Ελλάδα (132), στη Θεσσαλία (110) και στη Θεσσαλονίκη (101). Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (46.163) τέτοιες παραβάσεις.

429 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης κ.λπ. και επιβλήθηκαν 398 πρόστιμα των 300 ευρώ και 31 των 150 ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στην Αττική (122).

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 19.306 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 18.182 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.124 των 150 ευρώ.

9 παραβάσεις και 30 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων:

στην Αττική, 5.000 ευρώ σε καφενείο – ουζερί,

στη Στερεά Ελλάδα, 1.000 ευρώ σε κομμωτήριο,

στην Πελοπόννησο, 3.000 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ – παντοπωλείο και 5.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για πώληση προϊόντων σε λαϊκή,

στην Κρήτη, 5.000 ευρώ σε καφενείο και 3.000 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας σε αναψυκτήριο,

στην Κεντρική Μακεδονία, 3.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για υπαίθριο εμπόριο,

στη Δυτική Ελλάδα, 5.000 ευρώ σε καφενείο,

στη Θεσσαλία, 3.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο που διοργάνωσε την τηλεοπτική παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.). Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 447 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 451 άτομα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.