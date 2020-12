Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Πρώτη φορά πάνω από 30000 ημερήσια κρούσματα

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην Γερμανία.

Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 30.000.

Για τεχνικούς λόγους, σήμερα αναφέρθηκαν αρχικά περίπου 3.500 λιγότερα κρούσματα από το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του RKI στην ιστοσελίδα του. Αυτά προστίθενται στα 26.923 επιβεβαιωμένα κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν το πρωί.

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιταχύνει τον εμβολιασμό. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Γενς Σπαν, ο εμβολιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. «Ξεκινάμε με τους πολίτες ηλικίας άνω των 80 ετών και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε γηροκομεία», ανακοίνωσε σήμερα ο Γενς Σπαν.

Η καγκελάριος Μέρκελ προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, ότι οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν ο πληθυσμός επιδείξει ανεπαρκή προθυμία για εμβολιασμό, δεδομένου ότι το όριο για την ανοσία της αγέλης είναι τουλάχιστον 60%.