Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Έκτακτες ανακοινώσεις για το lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρότερα τοπικά lockdown σε περιοχές της δυτικής Αττικής τίθενται σε ισχύ απο την Παρασεκυή, όπως δήλωσε ο Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.