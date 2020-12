Αθλητικά

Αποκλεισμός της Ρωσίας από Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει ούτε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Έσκασε... αθλητική βόμβα!

Μετά το σκάνδαλο ντόπινγκ που είχε ξεσπάσει τα περασμένα χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός αντι-ντόπινγκ αποφάσισε να αποκλείσει την Ρωσία από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σε όλα τα αθήματα για τα 2 επόμενα χρόνια! Ουσιαστικά, η αρχική επιβολή της ποινής ήταν για 4 χρόνια, αλλά μετά την προσφυγή στο CAS έπεσε στα δύο!

Συγκεκριμένα, η Ρωσία δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι, ούτε και στο Μουντιάλ του 2022!

Η Ρωσία δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στις μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο μπορεί να κατέβει στα προκριματικά των διοργανώσεων! Για παράδειγμα, η Ρωσία θα μπορέσει να αγωνιστεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά όχι στην τελική φάση ακόμη και να καταφέρει βάσει βαθμολογίας να το κερδίσει!