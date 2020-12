Κοινωνία

Συναγερμός για εκρηκτικά που βρέθηκαν σε δασάκι

Τα εντόπισαν υπάλληλοι εταιρείας, που ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης σε δασάκι στην Πολίχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, πρόκειται για πέντε μασούρια πυρίτιδας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ανατινάξεις ΑΤΜ.

Το κουτί με την εκρηκτική ύλη εντόπισαν στις 14:45 υπάλληλοι τεχνικής εταιρείας στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη και άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (T.E.E.M.).