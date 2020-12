Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο ο Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ο πρώην υπουργός νοσηλεύεται στο "Σωτηρία". Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Ο Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών και πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, Λεωνίδας Γρηγοράκος εισήχθη το πρωί της Πέμπτης (17/12) στο «Σωτηρία».

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση του καλή, ωστόσο έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή και νοσηλεία του στο νοσοκομείο, φοβούμενοι τυχόν επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο ιός.