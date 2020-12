Κοινωνία

Υπερσύγχρονα τα νέα σκάφη του Λιμενικού (βίντεο)

Παρελήφθησαν για τις απαραίτητες δοκιμές, ενώ άλλα δύο αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Στην παραλαβή των δύο από τα τέσσερα συνολικά υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ιταλία, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Τα συγκεκριμένα σκάφη, ΛΣ 900 “Μαρίνος Ζαμπάτης” και το ΛΣ 910 “Γεώργιος Κωτούλας” ναυπηγήθηκαν στην Ιταλία στα ναυπηγεία της Cantiere Navale Vittoria, έχουν ολικό μήκος 36,3 μέτρα και ξεπερνούν σε ταχύτητα τους 35 κόμβους. Παράλληλα διαθέτουν αυτονομία κίνησης που υπερβαίνει τα 1.000 μίλια.

Τα δύο πρώτα πλοία παρελήφθησαν από το Λιμενικό Σώμα για τις απαραίτητες δοκιμές, είναι τελευταίας τεχνολογίας και η επίσημη ένταξή τους θα πραγματοποιηθεί περίπου στα τέλη Ιανουαρίου.

Το 3ο περιπολικό πλοίο αναμένεται να παραδοθεί τέλος Μαΐου και το 4ο τέλος Νοεμβρίου.

Τα τεχνικά στοιχεία των νέων περιπολικών σκαφών

Τα ΠΠΛΣ 900 και ΠΠΛΣ 910 του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι Ταχύπλοα Παράκτια Περιπολικά Πλοία τύπου P355 και πρόκειται για τα δύο εκ των τεσσάρων που αναμένεται να παραλάβει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έως το τέλος του 2021. Τα ΠΠΛΣ 900 και 910 είναι σκάφη κατηγορίας ΑΙ και πρόκειται να ενταχθούν άμεσα στον στόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ώστε να συνδράμουν τα μέγιστα στην προστασία των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε την 22.01.2019 ανάμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στην εταιρεία “CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.”, η οποία εδρεύει στην Ιταλία. Η συνολική αξία και των τεσσάρων σκαφών ανέρχεται στα 55.560.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Εξοπλισμού FRONTEX του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Συμμετοχής 90% και Εθνικής Συμμετοχής 10%.

Τα σκάφη έχουν ναυπηγηθεί στην Ιταλία με προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτσι ώστε να καλύπτουν στο ακέραιο τις επιχειρησιακές ανάγκες του Φορέα .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών είναι τα ακόλουθα:

Ολικό Μήκος: 36,30 μέτρα. Ολικό Πλάτος: 7,45 μέτρα. Μέγιστη Ταχύτητα: Άνω των 35 κόμβων. Υπηρεσιακή Ταχύτητα: Άνω των 32 κόμβων. Μέγιστη ακτίνα ενέργειας με την οικονομική ταχύτητα: Άνω των 1000 Ν.Μ. Επιχειρησιακή Ικανότητα (Sea State) Με κατάσταση θαλάσσης 5 κατά Douglas. Αριθμός Επιβαινόντων: 32 άτομα (12 μέλη πλήρωμα + 20 επιβάτες/διασωθέντες). Μέσο πρόωσης: Δύο σύγχρονοι ναυτικοί κινητήρες. Καύσιμο: Diesel ναυτικού τύπου.

Τα σκάφη διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό, σύγχρονα μέσα επιτήρησης και αστυνόμευσης του θαλασσίου πεδίου, καθώς επίσης και Τ/Χ παρακολούθημα (Tender) μήκους: 7,5μ και ταχύτητας άνω των 40 κόμβων.