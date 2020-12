Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία να δείξει βούληση για διάλογο

Τι διεμήνυσε στην Άγκυρα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Η Τουρκία πρέπει να δείξει με τη συμπεριφορά της ότι επιθυμεί έναν εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Θα πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι εφόσον προσκληθούμε για τις διερευνητικές επαφές για να συζητήσουμε το μοναδικό ζήτημα που συζητούσαμε μέχρι τώρα, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ» και «η Τουρκία θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες» κατέστησε σαφές ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι ελήφθησαν δύο σημαντικές αποφάσεις:

Πρώτον, επιβολή κυρώσεων σε επιπρόσθετα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση της απόφασης της 11ης Νοεμβρίου του 2019 που έχει ως νομικό υπόβαθρο το άρθρο 29 της Συνθήκης για την ΕΕ.

Δεύτερον, ζήτησε από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσουν μια έκθεση για το σύνολο των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εμπορικών σχέσεων, και άρα της τελωνειακής ένωσης.

Αυτό έχει αποφασιστεί και αυτό περιμένουμε να παρουσιαστεί, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δίνοντας το στίγμα των προσδοκιών της ελληνικής πλευράς για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Μάρτιο.

Ερωτηθείς για την αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ζητείται από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ να προωθήσει την πρόταση περί πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε πως επί της αρχής η Ελλάδα δεν έχει κάποια αντίρρηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως από εκεί και πέρα όλα τα κράτη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να σέβονται τα βασικά αυτονόητα κριτήρια: να αναγνωρίζουν το σύνολο των υπόλοιπων συμμετεχόντων, να σέβονται την εδαφική κυριαρχία όλων των άλλων κρατών και να σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Τα κράτη που θα συμμετάσχουν σε μια τέτοια ενδεχόμενη διάσκεψη πρέπει να σέβονται αυτά τα κριτήρια, διαμήνυσε ρητά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας πως αν υπάρχει ένα κράτος το οποίο δεν τα σέβεται είναι ένα ένας ανασταλτικός παράγοντας.

Περαιτέρω, επισήμανε πως πρέπει πρώτα απ’ όλα να συμφωνηθεί το πλαίσιο της ενδεχόμενης διάσκεψης και ποιοι θα συμμετάσχουν, αναδεικνύοντας πως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι θεμελιώδες ζήτημα. Σημείωσε για το πλαίσιο που θα συμφωνηθεί, ότι ετοιμάζει κάποιες προτάσεις ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, καθιστώντας εκ νέου σαφές πως σύγκληση αυτής της διάσκεψης δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη συγκατάθεση των κρατών-μελών της ΕΕ και των κρατών των οποίων θα συγκληθούν. Δίνοντας μια γεύση για το αντικείμενο μιας τέτοιας διάσκεψης, είπε πως θα είναι η πολυμερής συνεργασία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε διάφορους τομείς.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Κύπρο, είπε πως συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός όσον αφορά τα ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού ενόψει μιας πιθανούς πρόσκλησης, την οποία μπορεί να απευθύνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες το επόμενο έτος για μια άτυπη πενταμερή διάσκεψη.

Μιλώντας για τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στην πρόσφατη Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε εκτενώς σε όλη την γκάμα των ενεργειών οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και αποδυναμώνουν τη νοτιοανατολική πτέρυγά του.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη τριμερή σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο Αμμάν μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, ο κ. Παπαϊωάννου χαρακτήρισε τις συνομιλίες ενδιαφέρουσες. Έκανε γνωστό πως συζήτησαν όχι μόνο για την τριμερή συνεργασία, αλλά και για τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, κατά τις οποίες ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών έκανε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όσον αφορά το Ιράκ, την κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την τουρκική συμπεριφορά στην περιοχή. Το τελευταίο ήταν κάτι που έκανε εντύπωση στην ελληνική πλευρά, σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος, επανέλαβε πως η θέση της Ελλάδας για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει σταθερή. «Είμαστε υπέρ της ενταξιακής πορείας της εδώ και δεκαετίες, από το 2003 και έπειτα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αιρεσιμότητα» σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.