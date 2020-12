Αθλητικά

“Μετακομίζουν” ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

“Έξωση” των δύο ομάδων από το ΟΑΚΑ, λόγω χλοοτάπητα.

Κλείνει, εκ νέου, και έως τις 18 Ιανουαρίου το Ολυμπιακό Στάδιο, προκειμένου να γίνει ολική ανακατασκευή του χλοοτάπητα.

Ως εκ τούτου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αλλάζουν υποχρεωτικά έδρα στους προσεχείς αγώνες τους, με την Ένωση να "μετακομίζει" στη Ριζούπολη και τους "πράσινους" στο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι λόγω ολικής αντικατάστασης του χλοοτάπητα του Ο.Α.Κ.Α., ο αγώνας ΑΕΚ - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Γ. Καμάρας» (Δευτέρα 21/12/2020 στις 19:30) και ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, θα διεξαχθεί στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης" (Κυριακή 03/01/2021 στις 15:00)».