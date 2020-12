Life

“Άγριες Μέλισσες”: αναταράξεις από μυστικά και ψέματα που “έρχονται στο φως” (εικόνες)

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν, από Δευτέρα έως και Τετάρτη, προπαραμονή Χριστουγέννων, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 65

Η Ελένη καταλαβαίνει πως ο Βόσκαρης είναι αποφασισμένος να της κάνει πόλεμο νεύρων. Ο Λάμπρος προσπαθεί να τη βοηθήσει, αλλά ο Γραμματικός του ξεκαθαρίζει πως δεν είναι τόσο απλό. Ο Προύσαλης, βλέποντας το παιχνίδι του Βόσκαρη, φτάνει στα όριά του και παραιτείται. Το χωριό αναστατώνεται, αλλά ο Νέστορας γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός λόγος και δεν το δέχεται. Η Μυρσίνη μαθαίνει την αλήθεια για τον φόνο του Γιώργη Σταμίρη από τον Δούκα και γκρεμίζεται ο κόσμος της. Θα τον συγχωρέσει για όσα έκανε στα παιδιά τους; Ο Κωνσταντής με τον Μελέτη είναι καχύποπτοι απέναντι στον Λια που επιμένει να κάνουν τη δουλειά μαζί. Με τις διαβεβαιώσεις του Θέμελη, αποφασίζουν να προχωρήσουν. Ο Νικηφόρος βάζει τον Σωτήρη να παρακολουθεί κρυφά την Ασημίνα, ενώ ο Γραμματικός ζητά από την Πηνελόπη να παντρευτούν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η Ουρανία επιβεβαιώνει τις υποψίες της για την Ασημίνα και τον Μπάμπη. Ποια θα είναι αντίδρασή της μπροστά σε μια σχέση που θα προκαλέσει φουρτούνες;

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 66

Η Δρόσω είναι αποφασισμένη να κερδίσει μια θέση στην καρδιά του μικρού Σέργιου, αλλά η Ασημίνα δεν φαίνεται διατεθειμένη να την αφήσει, παρά και τις παραινέσεις του Νικηφόρου. Ο Λιας στήνει παγίδα στον Κωνσταντή και τον Μελέτη, θέλοντας να ξεπληρώσει παλιούς λογαριασμούς ενώ ο Βόσκαρης καταφέρνει να σπείρει τη διχόνοια ανάμεσα στον Άγγελο και τη Σοφούλα. Ο Δούκας απαγορεύει στην οικογένειά του να παρευρεθούν στον γάμο της Πηνελόπης και του Γραμματικού, όμως θα συναντήσει αντίσταση από κάποιον που δεν περίμενε ποτέ. Η Δρόσω θα δεχτεί στο σπίτι μια αναπάντεχα ευχάριστη επίσκεψη. Ο Λάμπρος, ανήσυχος με τη συμπεριφορά της Ελένης, συναντάει κρυφά ένα πρόσωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι πραγματικά πέρασε η Ελένη στα χέρια του Βόσκαρη. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την αλήθεια που τόσο φοβάται ν’ ακούσει;

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 67

Ο Βόσκαρης δεν κάνει δεκτή την επιστροφή του Προύσαλη στο Τμήμα και το Διαφάνι θα δώσει με τον τρόπο του, την απάντησή του. Ο Λάμπρος ανακοινώνει στην Ελένη πως θα ζητήσει μετάθεση, για να ζήσουν ήρεμοι και μακριά από τα προβλήματα. Θ’ αποφασίσει, αυτή τη φορά, η Ελένη να φύγει από τον τόπο της; Στο σπίτι των Σεβαστών, επικρατεί αναβρασμός ύστερα από την απόφαση του Κωνσταντή ν’ αναβάλλει τον γάμο του με τη Δόμνα. Το ίδιο βράδυ, ο Μελέτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σκληρή αλήθεια από το παρελθόν, ενώ η παράνομη σχέση της Ασημίνας και του Μπάμπη, κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί από τον Νικηφόρο. Ο Κωνσταντής και η Δρόσω θα έχουν μια τυχαία συνάντηση, που θα οδηγήσει σε νέες αναταράξεις. Ο Βόσκαρης παίζει το τελευταίο του χαρτί, για να οδηγήσει την Ελένη μακριά από το Διαφάνι. Μυστικά και ψέματα έρχονται στο φως. Ένας ανομολόγητος πόθος και μια μάχη σώμα με σώμα δεν θ’ αφήσουν τίποτα όρθιο, μετά από αυτήν τη νύχτα…

