Κοινωνία

Δελλατόλας-Τσαπανίδου: Το εμβόλιο για τον κορονοϊό και οι επιφυλάξεις (βίντεο)

Πώς σχολιάζουν τον μεγάλο αριθμό των πολιτών που εμφανίζονται διστακτικοί όσον αφορά στον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19.​