Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας ανησυχεί την Τουρκία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και οι προτεραιότητες ενίσχυσης.