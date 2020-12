Οικονομία

Νταν Μπρουλέτ στον ΑΝΤ1: Ενεργειακός κόμβος παγκόσμιου βεληνεκούς η Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ μίλησε για τις οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, τον αγωγό EastMed και τις αμερικανικές επενδύσεις.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Σημαντικό ενεργειακό κόμβο παγκόσμιου βεληνεκούς, χαρακτήρισε την Ελλάδα, ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αποκλειστική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη.

Ο Αμερικανός Υπουργός τάχθηκε υπέρ της δικαστικής επίλυσης της διαφοράς για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία, ενώ μίλησε ακόμη για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης, τον αγωγό EastMed και τις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας.

- Η πανδημία έφερε μείωση της ενεργειακής ζήτησης Πώς επηρεάζει αυτή η τάση μακρόπνοα εγχειρήματα, όπως η έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης ή ο αγωγός EastMed;

Νταν Μπρουλέτ - Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: «Έχει επιβραδύνει κάποια έργα, αλλά δεν θα είναι μακρόπνοη η επίδραση, θα είναι βραχυπρόθεσμη. Αυτό που βλέπουμε σε όλον τον κόσμο, είναι μειωμένη ζήτηση και για αργό πετρέλαιο και για φυσικό αέριο.»

- Δυστυχώς έχουμε παράνομες γεωτρήσεις στα ανοικτά της Κύπρου από την Τουρκία, παράνομες σεισμικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. Πώς μπορούν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν την Ελλάδα στην εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων;

Νταν Μπρουλέτ - Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: «Είχαμε με τον Πρωθυπουργό πολύ καλές συνομιλίες για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούν το Κράτος Δικαίου. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε εδώ κι αυτός είναι ο στόχος και του Πρωθυπουργού. Θέλουμε αυτά τα ζητήματα να επιλύονται ειρηνικά, θέλουμε να λύνονται χωρίς στρατιωτική απειλή. Θέλουμε να επιλύονται στα δικαστήρια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε αυτήν τη διαδικασία. Οπότε στις συζητήσεις μας με τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο κι άλλους στις ΗΠΑ, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την προοπτική.»

- Η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης είναι εδώ και πολύ καιρό προτεραιότητα της πολιτικής των ΗΠΑ. Πώς αποτιμάτε τη συμβολή της Ελλάδας σε αυτήν την πολιτική;

Νταν Μπρουλέτ - Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: «Η Ελλάδα έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και τον έχετε παίξει ακριβώς εδώ στην Αθήνα και σε μερικές ακόμη πόλεις-λιμάνια εδώ κοντά. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός κόμβος για την παροχή φυσικού αερίου στη νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε πρόκειται για ένα εξαιρετικά λαμπρό μέλλον γι’ αυτήν τη χώρα.»

Ο Αμερικανός Υπουργός δεσμεύθηκε για υποστήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα στον ενεργειακό, αλλά και στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, όπου έχει επενδύσει κι η αμερικανική κυβέρνηση κι εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθούν σύντομα όλα τα έργα, που θα καταστήσουν την Ελλάδα τον σημαντικότερο ίσως ενεργειακό κόμβο στην Ευρώπη.