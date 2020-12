Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Νέα αυστηρότερα μέτρα

Στο “κόκκινο” η γειτονική χώρα, με σχεδόν 700 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.

Το προηγούμενο 24άωρο στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 683 άνθρωποι από κορονοϊό και καταγράφηκαν 18.236 νέα κρούσματα. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 185.320 διαγνωστικά τεστ, το 9,8% των οποίων προέκυψε θετικό.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη οι θάνατοι ήταν 680, με 17.572 περιστατικά. Από την αρχή της πανδημίας της COVID-19, στην Ιταλία έχουν βρει τον θάνατο 67.220 άνθρωποι , σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μείωση παρουσίασε σήμερα ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό, που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ: είναι 71 λιγότεροι από το προηγούμενο 24ωρο. Σε ό,τι αφορά στις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση συνεχίζει να βρίσκεται το Βένετο (4.402), ενώ ακολουθούν η Λομβαρδία (2.730) και η Εμίλια Ρομάνια (1.667).

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να αποφασίσει ην επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων την περίοδο των γιορτών. Το πιο πιθανό, είναι να μετατραπεί όλη η χώρα σε “κόκκινη ζώνη” στις 24, 25 και 26 Δεκεμβρίου, όπως και από τις 31 του μηνός, μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. Με κύριο στόχο, προφανώς, να περιοριστεί η δυνατότητα μετάδοσης του ιού στις γιορτές.

Στο μεταξύ, η περιφέρεια του Βένετο αποφάσισε ήδη την υιοθέτηση τοπικών περιορισμών. Από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, οι μετακινήσεις από τον έναν δήμο στον άλλο, θα σταματούν υποχρεωτικά στις 2 το μεσημέρι. Μετά από αυτή την ώρα, τα καταστήματα και οι διάφορες επιχειρήσεις θα μπορούν να μένουν ανοικτά για πωλήσεις και συναλλαγές, όμως, μόνον με τους κατοίκους της περιοχής στην οποία εδρεύουν.