Πολιτική

Μαξίμου: Αρνητικός στον κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Διευκρινιστική ανακοίνωση με αφορμή τη θετική διάγνωση για τον Εμανουέλ Μακρόν.

Αρνητικό το τεστ κορονοϊού στο οποιο υποβλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει το Μαξίμου, με αφορμή τη θετική διάγνωση για τον Εμανουέλ Μακρόν

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έχει ανακοινώσει δημοσίως, υποβάλλεται σε τεστ για τον κορονοϊό κάθε δύο μέρες. Το ίδιο φυσικά έγινε και μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Το τελευταίο τεστ πραγματοποιήθηκε σήμερα και το αποτέλεσμα, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, ήταν αρνητικό», υπογραμμίζει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

«Επίσης σημειώνεται ότι οι ηγέτες που μπαίνουν σε καραντίνα, είχαν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Γαλλίας μέσα στην εβδομάδα», προσθέτει το Μαξίμου.

Ο 42χρονος Μακρόν προσβλήθηκε από την Covid-19 και το γεγονός αυτό πυροδότησε έναν μαραθώνιο ιχνηλάτησης σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος ηγέτης είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με πρωθυπουργούς άλλων χωρών και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.