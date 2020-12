Πολιτική

Γκουαϊδό σε Δένδια: η Τουρκία βοηθάει το καθεστώς Μαδούρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη με τον τον μεταβατικό Πρόεδρο και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον μεταβατικό Πρόεδρο και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γκουαϊδό ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα, από τις οποίες απείχε η αντιπολίτευση, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει γενικότερα η Βενεζουέλα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται, ο μεταβατικός Πρόεδρος της Βενεζουέλας παρατήρησε ότι η Τουρκία βοηθάει έμπρακτα το καθεστώς Μαδούρο να αποφεύγει τις επιπτώσεις του εμπάργκο που έχει επιβληθεί.

Από πλευράς του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στο δικαίωμα των πολιτών να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους και υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικές αξίες είναι διαχρονικές.