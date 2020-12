Αθλητικά

Euroleague: “Ξέσπασε” στην Άλμπα ο Παναθηναϊκός

Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Ρεάλ και “ισοπέδωσε” τους Βερολινέζους, στο ΟΑΚΑ.

Ανώτερος για 40 λεπτά, ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα την Άλμπα Βερολίνου, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» κράτησαν χαμηλά στο σκορ τη γερμανική ομάδα, είχαν πολυφωνία στην επίθεση και πατώντας γκάζι στην 4η περίοδο επικράτησαν με 92-69. Οι 92 πόντοι του Παναθηναϊκού είναι η υψηλότερη παραγωγικότητά του φέτος στη Euroleague στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την 5η νίκη του σε 14 αγώνες, ενώ η Άλμπα που πριν λίγες ημέρες είχε περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα υποχώρησε στο 6-8.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιωάννης Παπαπέτρου αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με 22 πόντους (3/7 τρίποντα), ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Χάουαρντ Σαντ-Ροος (13π.), Νεμάνια Νέντοβιτς (13π.) και Γιώργος Παπαγιάννης (12π.). Ο Νιλ Τζίφεϊ σημείωσε 13 πόντους για την Άλμπα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 39-32, 66-52, 92-69