Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παρασκευή έχει την κοινωνική και συλλογική έκφραση του Υδροχόου….

ΚΡΙΟΣ

Το τριήμερο που ακολουθεί σας φέρνει σε επαφή με πολλούς από τους αγαπημένους ή και τους απλούς γνωστούς σας καθώς η ανάγκη σας για επικοινωνία και κοινωνικότητα σάς οδηγεί στο κέντρο των συγκεντρώσεων. Δεν θα ήταν παράξενο, αν μετά από τόσες πληροφορίες, αναζητήσετε την ησυχία και την ηρεμία σας για να ξεκουραστείτε και να τις ταξινομήσετε. Τα μηνύματα του έρωτα έχουν συνεχή ροή αυτό το τριήμερο και προφανώς σας είναι δύσκολο να τα αγνοήσετε.

ΤΑΥΡΟΣ

Η εξωστρέφεια σάς παρασύρει αυτές τις μέρες να βγείτε από τη συνηθισμένη νωχελική συμπεριφορά σας. Πολλά είναι τα θέματα που σας απασχολούν και που, εκτός από το οικονομικό, εστιάζονται κυρίως στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Η κοινωνική σας εικόνα αποκτά μια διαφορετική έκφραση και σίγουρα επωφελείται από τις πολλές γνωριμίες και συναναστροφές των ημερών που έρχονται. Στα ερωτικά αφήστε τα πείσματα και απολαύστε τις όμορφες στιγμές που έρχονται.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι αποφάσεις σας σχετικά με τους στόχους και τα όνειρα της ζωής σας προφανώς περάσανε από κριτική ανάλυση τις προηγούμενες μέρες μα αυτό σίγουρα θα σας ωφελήσει στη διάρκεια των επόμενων ημερών. Καινούρια εργασιακά δεδομένα έρχονται, και τώρα θα μπορούσατε να τα κρίνετε και να τα αξιολογήσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας φιλοδοξίες και στόχους. Το ταίρι σας ίσως να θελήσει να επηρεάσει την απόφασή σας μα αυτό είναι κάτι που αφορά εσάς και μόνο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σκέψη, ανάλυση και αναπροσαρμογή προστάζουν αυτές οι μέρες που αν ακολουθήσετε τα βήματά τους θα δείτε στη συνέχεια μια αλλαγή στους στόχους και στα προσωπικά σας θέλω. Οι γνώμες του οικογενειακού σας περίγυρου είναι αποδεκτές αλλά όχι πάντα πρακτικά εφαρμόσιμες. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας καταλάβει απόλυτα καθώς όλοι κρίνουν σύμφωνα με τα προσωπικά τους βιώματα. Στα ερωτικά σας το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει ομιχλώδες.

ΛΕΩΝ

Η έντονη κοινωνικότητα των ημερών σας φέρνει μεν στο κέντρο των συζητήσεων αλλά το αποτέλεσμα τους ίσως να μην είναι αυτό που προσδοκούσατε. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να σας απογοητεύουν αυτό το διάστημα και όταν η απογοήτευση προέρχεται από αυτούς που είχατε σε μια κάποια διαφορετική θέση εκτίμησης τότε η απογοήτευση μετατρέπεται σε πίκρα. Το συμπέρασμα είναι ένα: κανείς δεν μπορεί να σας στηρίξει περισσότερο από τον ίδιο σας τον εαυτό και τις αδιαμφισβήτητες αξίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η εσωτερική σας παρόρμηση και η οργανωτική σας φύση έχει τη δύναμη να σας δώσει την αναγνώριση που αξίζετε και την καθιέρωση που αναζητάτε αυτό το διάστημα στον χώρο της καθημερινότητας και της εργασίας σας. Το αποτέλεσμά τους είναι να σας δώσει την προοπτική κάποιων νέων και εξαιρετικά ενδιαφερόντων συνεργασιών. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και αυτό εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Τα ερωτικά σας μπορεί να είναι σε στασιμότητα, αλλά αυτό είναι παροδικό.

ΖΥΓΟΣ

Τα ερωτικά σας απαιτούν δέσμευση αυτή την εποχή και εσείς έχετε μια παραπάνω ροπή σε αυτή την κατάσταση της συντροφικής μονιμότητας από κάθε άλλον. Πριν δώσετε οριστική απάντηση και στον εαυτό σας αλλά και στο άλλο σας μισό για την επισημοποίηση μιας κατάστασης, καλό θα ήταν να εξετάσετε αν και εφόσον η έμφυτη ανάγκη σας για σχέσεις δεν έχει την προοπτική μιας ασφυκτικής δέσμευσης. Το ταίρι σας δηλώνει πρόθυμο για καινούρια βήματα, εσείς όμως είστε τόσο σίγουροι για αυτό;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ακόμη και αν κάνετε φανερές ή αφανέρωτες επαναστάσεις προσπαθώντας να θέσετε τους όρους σας ή και να βρείτε το δίκιο που σας πνίγει στις διαπροσωπικές σας επαφές, η τόση σας συναισθηματική σταθερότητα έχει την τάση να κάνει κάποιες άτακτες υποχωρήσεις παραβλέποντας εντελώς εσκεμμένα κάποια γεγονότα που σας στοίχισαν πολύ. Προφανώς όλοι έχουν το δικαίωμα δεύτερων και πολλές φορές και τρίτων ευκαιριών αρκεί με κοινή απόφαση να αφήνουν πίσω τους το παρελθόν. Το ταίρι σας είναι βέβαιο για τη νέα προσπάθεια, εσείς όμως πόσο βέβαιοι είστε για αυτό;

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η επικοινωνιακή σας τακτική το τελευταίο διάστημα δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στους οικείους σας. Καλό θα ήταν, πριν να συζητήσετε μαζί τους και πριν προσπαθήσετε να δώσετε εξηγήσεις για κάποια ενδεχομένως ξεσπάσματα που δεν σας αντιπροσώπευαν, να αναλογιστείτε τι είναι αυτό που τελικά τα προκάλεσε. Τα οικονομικά σας προφανώς περνούν δύσκολες μέρες, όπως δύσκολα αντιμετωπίζονται και από την πλειονότητα των συνανθρώπων μας. Καλύτερα πριν μιλήσετε να διαχωρίσετε τις αιτίες από τις αφορμές και να τις αναγνωρίσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μεγαλύτερη προσοχή θα μπορούσατε να δώσετε αυτό το διάστημα στον οικονομικό σας προϋπολογισμό, καθώς τα έξοδα αρχίζουν να έχουν μια ανοδική πορεία που θα έπρεπε να σας ανησυχήσει. Θα μπορούσε να σας παρασύρει το πνεύμα των γιορτών σε μια αγοραστική μανία, μα κάτι τέτοιο για σας αποτελεί εξαίρεση καθώς δεν θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε χωρίς να επιπλήξετε τον ίδιο σας τον εαυτό για ανευθυνότητα. Ο έρωτας σας ανατρέπει τις συνήθειες και αυτό ίσως σας αγχώνει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι μέρες που έρχονται έχουν τη δική σας φιλοσοφική σκέψη και κατά συνέπεια διάθεση. Θα μπορούσατε αυτό το τριήμερο να αφοσιωθείτε σε πράγματα και συνήθειες που σας εκφράζουν ολοκληρωτικά. Το ίντερνετ είναι κομμάτι του δικού σας κόσμου και μέσω αυτού θα έχετε, αν το επιθυμείτε, την ευκαιρία να ανακαλύψετε από καινούριες ιδέες, νέα μονοπάτια, έως και καινούριους φίλους. Ο έρωτας μέσω του διαδικτύου θα μπορούσε να σας χτυπήσει την πόρτα. Αυτό δεν σας τρομάζει, προφανώς γιατί γνωρίζετε πως μπορείτε και να του ανοίξετε και να του κλείσετε την πόρτα με την ίδια ευκολία!

ΙΧΘΥΣ

Το τριήμερο που ακολουθεί έρχεται για να σας δώσει την ευκαιρία μετά από μια βαθιά εσωτερική ανασκόπηση, που στο μενού της περιλαμβάνει όλο το πακέτο των εσωτερικών επαναπροσδιορισμών, να βγείτε λαμπεροί στην επιφάνεια. Η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική σας νοημοσύνη σας οδηγούν στην αγάπη, στην καλοσύνη και στην προσφορά, τις ακλόνητες αξίες του δοτικού σας χαρακτήρα. Η ευκαιρία να γνωρίσετε το άλλο σας μισό στις επόμενες μέρες αποκτά τη σφραγίδα της βεβαιότητας.

Πηγή: astrologos.gr