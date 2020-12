Πολιτική

Κορονοϊός: σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για το σχέδιο εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία σύσκεψη στην ΓΓΠΠ για την υλοποίηση του σχεδίου εμβολιασμού, που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.

Σε σύσκεψη για την υλοποίηση του σχεδίου για τον εμβολιασμό θα συμμετάσχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σ' αυτή θα λάβουν μέρος τα επιτελικά στελέχη που εμπλέκονται στο Εθνικό Σχέδιο εμβολιασμού.

«Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η πατρίδα μας καλείται να αναμετρηθεί με το μεγάλο στοίχημα του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση οργάνωσε και ήδη εφαρμόζει ένα Εθνικό Σχέδιο ώστε η θωράκιση κατά του κορονοϊού να φτάσει δωρεάν σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, σε κάθε γωνιά του τόπου» είχε αναφέρει στην Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, υπογραμμίζοντας πως σε λίγα εικοσιτετράωρα, «ξεκινά η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό η οποία σηματοδοτεί, ταυτόχρονα, όχι το τέλος της αρχής αλλά την αρχή του τέλους».