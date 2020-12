Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ισχύ το σκληρό lockdown σε δήμους της δυτικής Αττικής

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα το πρωί στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Αυστηρότερα μέτρα ισχύουν από σήμερα το πρωί στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στο τρέχον ολικό απαγορευτικό lockdown καθώς όπως ανέφερε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, «η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές της πατρίδας παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη καθώς το ιικό φορτίο δεν υποχωρεί παρά τα μέτρα που εφαρμόζουμε για να ελέγξουμε τη διασπορά».



Συγκεκριμένα για τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας από σήμερα ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Eπέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 18:00- 05:00 ( 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί) εξαιρουμένων των εργαζομένων και μόνο οι οποίοι θα μπορούν να μετακινούνται από την οικία τους και προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

2) Aναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου ακόμα και με τη μέθοδο του click away, των κομμωτηρίων, των καταστημάτων περιποίησης νυχιών, των βιβλιοπωλείων και όλων των επιχειρήσεων.

3) Αναστολή πάσης φύσεως εκκλησιαστικών τελετών κάθε δόγματος εξαιρουμένων των εξόδιων ακολουθιών με παρουσία μόνο στενών συγγενών που δεν θα ξεπερνούν τα 10 άτομα καθώς και η αναστολή ελεύθερης πρόσβασης σε ναούς για ατομική προσευχή και η τέλεση όλων των εκκλησιαστικών λειτουργιών μόνο με παρουσία κληρικών.

4) Μαζική εφαρμογή ελέγχων στον πληθυσμό των εν λόγω περιοχών με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών ( rapid test) και με καθετοποιημένη σε βάθος ιχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση των παραπάνω ελέγχων θα δοθεί στις περιοχές Νέα Ζωή, Νεόκτιστα, Άνω και Κάτω Φούσα, Γκορυτσά, Σοφό του δήμου Ασπροπύργου αλλά και στην ευρύτερη της Ελευσίνας και της Μάνδρας περιοχή.

5) Εντατικοποίηση ελέγχων στους εργαζομένους των επιχειρήσεων της περιοχής από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ενθαρρύνονται και συστήνονται στις επιχειρήσεις, έλεγχοι προσωπικού με ίδια μέσα με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών τους και για την διενέργεια των περιοδικών αυτών ελέγχων θα ακολουθηθεί το μοντέλο 0-5-10, δηλαδή ο έλεγχος την 1η, την 5η και την 10η μέρα.

6) Mοριακός έλεγχος κάθε 5 μέρες στους εργαζόμενους όλων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων των περιοχών αυτών.

7) Μαζική διανομή προστατευτικών μασκών με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης

8) Απομόνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο, σε χώρους και δομές που έχουν ήδη εξασφαλιστεί γι αυτό το σκοπό από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ειδικά σε περιπτώσεις που η κατ’ οίκον απομόνωση δεν κρίνεται εφικτή και εγκυμονεί κινδύνους για άλλα μέλη της οικογένειας.

9) Αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών στους δήμους αυτούς καθώς και ο υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) σε μικροπωλητές ως προϋπόθεση για την παροχή άδειας μετακίνησης εργασίας σε άλλες περιοχές και ο περιοδικός έλεγχος αυτών ανά τριήμερο.

10) Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης από κοινού με τους δήμους των περιοχών αυτών και την Αντιπεριφέρεια και σε συνεργασία με ΕΟΔΥ και γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη συμμετοχή επιστημόνων από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών (ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων) λόγω του εξειδικευμένου πληθυσμιακού προφίλ των περιοχών αυτών.

11) Εντατικοποίηση εκτεταμένων ελέγχων τήρησης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στις περιοχές αυτές.

Τα μέτρα ισχύουν για επτά ημέρες οπότε και θα επαναξιολογηθεί είτε η συνέχιση είτε η άρση τους.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών αυτών αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Αττικής για αυστηρή, «χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς προφάσεις τήρηση των μέτρων» ενώ κάλεσε άπαντες και κυρίως τους κατοίκους των περιοχών αυτών «να είναι τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα».

Ακόμη, έπειτα από συνεχείς συσκέψεις που είχε χθες ο κ. Χαρδαλιάς με όλους τους φορείς στη Θεσσαλονίκη απηύθυνε έκκληση στους Θεσσαλονικείς να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε «να μην υπάρξει πισωγύρισμα» και αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στην Περιφέρεια ο υφυπουργός τόνισε, «Δεν υπάρχει ζήτημα για κανένα ρεβεγιόν, δεν υπάρχει ζήτημα για άρση του lockdown. Παραμένουμε σε πολύ αυστηρά μέτρα. Θα ελεγχθούν σαρωτικά ειδικά οι μετακινήσεις μετά τις 22.00» υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Γνωστοποίησε, ακόμη, ότι «υπάρχει ειδικό σχέδιο της Αστυνομίας και των ελεγκτικών μηχανισμών στις ημέρες αυτές με μαζικούς σαρωτικούς ελέγχους, ειδικά στις περιοχές με επιβάρυνση».

Για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε ότι δείχνει να είναι σε σταθεροποίηση. Επιπλέον, ανέφερε, ότι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη, σε σχέση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, όμως σχολίασε ότι «μπορεί να βρισκόμαστε στον ίδιο αριθμό κρουσμάτων που βρισκόμασταν στις 26 Οκτωβρίου, ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας και ενώ στις 26 Οκτωβρίου είχαμε 35 ανθρώπους στις ΜΕΘ, σήμερα έχουμε 181 σε 205 κλίνες».