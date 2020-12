Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: χορηγήθηκε άδεια για κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna

Πιθανή η διανομή δόσεων του εμβολίου ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times.

Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) αποφάσισε το βράδυ χθες Τετάρτη να εγκρίνει την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού που κατασκευάζει η αμερικανική εταιρεία Moderna, έγραψε η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές ενημερωμένες σχετικά με τη διαδικασία.

Ο επικεφαλής του FDA, ο Στίβεν Χαν, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο οργανισμός σκόπευε να κινηθεί με ταχύτητα προς την οριστικοποίηση και την έκδοση άδειας κατεπείγουσας χρήσης (emergency use authorization, EUA) του υποψηφίου εμβολίου της.

Η επιτροπή των ειδικών που συμβουλεύει τον οργανισμό συνέστησε νωρίτερα χθες να εγκριθεί η κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου. Η χορήγηση άδειας θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να αρχίσει η διανομή δόσεων σε όλη την επικράτεια της χώρας που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, πιθανόν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.