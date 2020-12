Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: ρεβεγιόν σε αυστηρά στενό κύκλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, τόνισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα στη δυτική Αττική, με πολύ μεγάλη συνέπεια για να μην υπάρξει διασπορά.