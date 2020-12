Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: νέο θλιβερό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Την ίδια στιγμή 813 ασθενείς πέθαναν από τις επιπλοκές του κορονοϊού, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 33.777 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.439.938 συνολικά, δείχνουν σήμερα Παρασκευή τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα, 813 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως αυτό το στάδιο τους 24.938 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.