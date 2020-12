Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: ανοιχτό το ενδεχόμενο αποζημίωσης και των νομικών προσώπων

Τι ισχύει για καταστηματάρχες που έχουν κλειστά μαγαζιά, αλλά και εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αποζημιωθούν και τα νομικά πρόσωπα για τα μειωμένα ενοίκια που εισπράττουν μετά και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για καταβολή μισθωμάτων μειωμένων κατά 40% έως και το Δεκέμβριο και κατά 80% τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε χθες μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 984 ότι είναι ένα ζήτημα που εξετάζεται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί.

Μέχρι σήμερα νομικά πρόσωπα όπως εταιρίες, κοινωφελή ιδρύματα κι άλλοι οργανισμοί και σωματεία δεν δικαιούνται να αποζημιωθούν για τα μειωμένα ενοίκια που λαμβάνουν. Το 40% των καταστημάτων που λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας ανήκει σε νομικά πρόσωπα.

Τα ενοίκια που εισπράττουν ήταν μειωμένα κατά 40% από το Μάρτιο ενώ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα κληθούν να εισπράξουν το 20% των μισθωμάτων μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή έως τώρα, και εισέπρατταν μειωμένα μισθώματα και δεν μπορούσαν να συμψηφίσουν με φόρους τις απώλειες που είχαν από τα ενοίκια Μαρτίου-Οκτωβρίου ή να λάβουν ως χρηματική ενίσχυση από το κράτος το 50% της ζημιάς που υπέστησαν το Νοέμβριο.

Στα σενάρια που μελετά το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης στα νομικά πρόσωπα για τις απώλειες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των αποφάσεων για lockdown, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Δηλαδή οι εκμισθωτές που είναι νομικά πρόσωπα να λάβουν χρηματική αποζημίωση υπολογιζόμενη στο 50% της ζημιάς που θα υποστούν στα ενοίκια Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και στο 60% επί της ονομαστικής αξίας του ενοικίου για τις περικοπές που θα αναγκαστούν να κάνουν τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, από τον Ιανουάριο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι φυσικά πρόσωπα, υποχρεωτικά θα εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 80% τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ωστόσο θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν αποζημιώσεις από το κράτος.

Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του ενοικίου που λαμβάνουν κανονικά, θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο οικογενειακό εισόδημα του ιδιοκτήτη για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι άλλες παροχές από το κράτος, που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.

Από την πλευρά τους οι ενοικιαστές θα καταβάλουν μόλις το 20% του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο, το κόστος του ενοικίου επιμερίζεται στο κράτος κατά 60%, στον εκμισθωτή κατά 20% και στην επιχείρηση το υπόλοιπο 20%.