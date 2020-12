Κοινωνία

Στον χορό… των ρίχτερ η Κρήτη

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα, στην περιοχή που καταγράφηκε ο σεισμός των 4,7 ρίχτερ, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 51 χιλιόμετρα ΒΒΑ της Σητείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 23,6 χλμ. στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου καταγράφηκε η σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Άλλη μία σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και ήταν εντάσεως 3,1 Ρίχτερ