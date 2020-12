Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: δωρεάν τεστ σε 16 σημεία της Ελλάδας την Παρασκευή

Που θα βρίσκονται σήμερα κλιμάκια του ΕΟΔΥ; Τι έδειξαν τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν χθες σε 1460 άτομα στη χώρα;

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν και σήμερα δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Συγκεκριμένα θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Βόρειου Τομέα: Δήμος Γέρακα-Παλλήνης, Ιθάκης 12 Δημαρχείο Γέρακα, 10:00-15:00

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 10:00-15:00

ΠΕ Μοσχάτου-Ταύρου: Μαραθώνος & Χρυστόμου Σμύρνης (δημοτικό parking), 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο, 10:00-14:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο, 10:00-14:00

ΠΕ Εύβοιας: Κων/νου Καραμανλή 10, Αμάρυνθος, 10:00-14:00

ΠΕ Καλύμνου: Χώρα Καλύμνου, 10:00-14:00

ΠΕ Κέρκυρας: Αλυκές, 10:00-14:00

ΠΕ Λευκάδας: Θεοδώρου Ν. Φλογαΐτη, 09:00-13:00

ΠΕ Μαγνησίας: Βελεστίνο Βόλου, 09:00-13:00

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-13:00

ΠΕ Ρόδου: Παστίδα Ρόδου, 11:30-15:00

ΠΕ Σποράδων: Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, 14:00-16:00

ΠΕ Φθιώτιδας: Μακρακώμη, 09:00-13:00

ΠΕ Φθιώτιδας: Σπερχειάδα, 09:00-13:00

ΠΕ Χανίων: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Κίσσαμος, 10:00-14:00

Χθες, Πέμπτη, διενεργήθηκαν 1.460 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 13 κρούσματα (0,89%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες. Συγκεκριμένα:

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Καλαμακίου και Ποσειδώνος

Πραγματοποιήθηκαν 378 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,53%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δυτικού Πειραιώς: Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αθηνάς & Σπυρίδωνος

Πραγματοποιήθηκαν 262 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,38%). Αφορά σε άνδρα ηλικίας 38 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,85%). Αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.



ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Μουζάκι

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Κουλούρι

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Φαλάνη

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,32%). Αφορά σε γυναίκα ηλικίας 46 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Έδεσσα

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Γιαννιτσά

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (4,35%). Αφορά σε γυναίκα ηλικίας 35 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Διασταύρωση Φαληράκι- Καλυθιές

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Φιλίας 10, Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Χαλκιδικής: Συκιά Χαλκιδικής

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (12,5%). Αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.