Υγεία - Περιβάλλον

Στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα ψυγεία αποθήκευσης εμβολίων (βίντεο)

Πρόκειται για ειδικά κατασκευασμένα ψυγεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τα εμβόλια στους -80 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν δύο από τα ψυγεία όπου θα φυλάσσονται και θα συντηρούνται τα εμβόλια για τον κορονοϊό.

Πρόκειται για ειδικά κατασκευασμένα ψηγεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τα εμβόλια στους -80 βαθμούς, όπως απαιτείται, προκειμένου να μεταφέρονται με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα.

Τα δύο ψυγεία έχουν τοποθετηθεί σε φαρμακαποθήκες και διαθέτουν κλειδαριά, ώστε να μην ανοίγονται από μη ειδικούς.

Συνολικά η Ελλάδα έχει προμηθευτεί 14 ειδικούς καταψύκτες, που εκτός από τη Θεσσαλονίκη, έχουν τοποθετηθεί σε Αττική, Κρήτη, Πάτρα και Τρίκαλα.