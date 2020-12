Κοινωνία

Ανήλικοι σκότωσαν ηλικιωμένο για 250 ευρώ

Τα παιδιά εισέβαλλαν στη μονοκατοικία την ώρα που η γιαγιά και ο παππούς τους είχαν το ρόλο τσιλιαδόρων!

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη σκότωσαν έναν ηλικιωμένο άνδρα για 250 ευρώ!

Ο άτυχος 86χρονος έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του πριν από λίγες ημέρες και αφού ξυλοκοπήθηκε, κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Μετά τις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών, διαπιστώθηκε ότι πίσω από την αιματηρή ληστεία βρίσκονταν δύο παιδιά 12 και 14 ετών, τα οποία εισέβαλλαν στη μονοκατοικία την ώρα που η γιαγιά και ο παππούς τους είχαν το ρόλο τσιλιαδόρων!

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα, καθώς οι δυο έφηβοι τον χτυπούσαν βάναυσα στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

