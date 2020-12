Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Οι αλλαγές για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Εσωτερικών για τις διαδικασίες και το ΑΣΕΠ.

«Όπως το Πάσχα το γιορτάσαμε στα σπίτια μας με καρτερικότητα, αγάπη και πίστη, το ίδιο και την ημέρα των Χριστουγέννων, ημέρα της αγάπης, ημέρα που γιορτάζουμε τον ερχομό του Θεανθρώπου, οφείλουμε να είμαστε στα σπίτια μας» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον 4ο Ψηφιακό Διάλογο (Digital Dialogue) για τις «έξυπνες πόλεις» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Regional Growth Conference, από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Τόνισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και προέτρεψε «να κάνουμε υπομονή για να είμαστε του χρόνου τέτοιες ημέρες υγιείς, ελεύθεροι και ασφαλείς όλοι».

Εστιάζοντας στα μέτρα της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση λόγω της πανδημίας, είπε πως οι δήμοι έχουν λάβει έκτακτη στήριξη τη χρονιά που πέρασε πάνω από 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να ανταποκριθούν στα μειωμένα τους έσοδα.Μάλιστα, διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις, γραφεία, εταιρείες για όσο διάστημα συνεχίζεται η πανδημία.

«Επιταχύνεται η διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο»

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών σκιαγράφησε τις αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο με τις νέες ρυθμίσεις στο ΑΣΕΠ. «Η κεντρική ιδέα είναι ότι με την παρέμβαση που κάνουμε, η οποία αποτελεί σπουδαία μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, επιταχύνεται η διαδικασία προσλήψεων στο ελληνικό κράτος» και δεύτερον, «στοχεύουμε στην απόλυτη αξιοκρατία» είπε χαρακτηριστικά. Αποκρυσταλλώνοντας περαιτέρω το στίγμα των νέων ρυθμίσεων στο ΑΣΕΠ, υπογράμμισε πως το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Κι αυτό γίνεται, όπως εξήγησε, με την καθιέρωση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, αξιοπιστίας και εγκυρότητας αντίστοιχης αυτής των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως σημείωσε. «Θα ξέρουν όλοι ότι θα εξετάζονται στις επιστημονικές γνώσεις και στις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες και στην αναγκαία ψυχολογική συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν με κριτήριο με το ποια θέση θα υπηρετήσουν» αποσαφήνισε.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της αλλαγής αυτής, τη χαρακτήρισε πολύ μεγάλη παρέμβαση με ιστορικό αποτύπωμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι κατά την εφαρμογή του σχετικού νόμου (πρώτη περίοδος εφαρμογής το 2022) θα αλλάξουν τα δεδομένα του ελληνικού κράτους.

Παπαστεργίου: «Τα παράπονα σας στον δήμαρχο... ψηφιακά»

Την εκτίμηση πως γεννιέται μια νέα γενιά ψηφιακής δημόσιας διοίκησης, διατύπωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο 4ο Digital Dialogue, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Regional Growth Conference, με θέμα «Έξυπνες Πόλεις», από την εφημερίδα Πελοπόννησος.

Προσδιόρισε πως μια έξυπνη πόλη είναι αυτή που θα ψηφιοποιήσει και θα δώσει υπηρεσίες αυτού του τύπου στους δημότες της. Μιλώντας για τις καλές πρακτικές που έχει θέσει σε εφαρμογή ο δήμος Τρικκαίων, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας των παραπόνων των πολιτών. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας αυτής, είπε πως έδωσε τη δυνατότητα στον δήμο να λογοδοτεί στους δημότες, κάνοντας πράξη «τα παράπονά σας στον δήμαρχο ψηφιακά και να μπορεί ο δήμος να απαντήσει».

Μια άλλη διαδικασία που είχε και οικονομικό αποτύπωμα, ανέφερε ενδεικτικά, ήταν όταν ο δήμος Τρικκαίων χρησιμοποίησε τον έλεγχο στόλου για λόγους ασφάλειας και προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις τροχιές των απορριμματοφόρων. «Παρακολουθώντας τα απορριμματοφόρα και ζυγίζοντας τους κάδους την ώρα που συλλέγονται τα απορρίμματα, είχαμε αρχίσει να βλέπουμε πού είχαμε προβλήματα, πού περνούσαν πιο συχνά απ’ ό,τι έπρεπε και πού διέρχονταν πιο αραιά» αποσαφήνισε και προσέθεσε: «Μέσα σε 6 μήνες μάς έδωσε μια καινούργια εικόνα έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους και να προσφέρουμε 20% καλύτερη καθαριότητα, με το ίδιο προσωπικό και το ίδιο στόλο απορριμμάτων».

Ντάνλοπ: Συσχετισμός ψηφιακής τεχνολογίας, έξυπνων πόλεων και κλιματικης αλλαγής

Τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των πόλεων, ανέδειξε η δρ Κρίστεν Ντάνλοπ (Kirsten Dunlop), διευθύνουσα σύμβουλος της Climate-KIC, μιλώντας στο ίδιο πάνελ. Όπως εξήγησε, εκτός από την τεχνολογία, έχει να κάνει και με τις δεξιότητες του πληθυσμού, με την κουλτούρα και τη διαφάνεια των συναλλαγών και μίλησε για την ανάγκη συσχετισμού ψηφιακής τεχνολογίας, έξυπνων πόλεων και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Μιλώντας για τον οργανισμό Climate-KIC, είπε πως λειτουργεί μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιο τομέα, με τοπικές και κεντρικές κυβερνήσεις και με νεοφυείς επιχειρήσεις. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη χρήση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.

Digital Dialogues από το Regional Growth Conference

Οι ψηφιακοί διάλογοι Digital Dialogues διοργανώνονται από το Regional Growth Conference (Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης), που πραγματοποιείται από το 2013 και αποτελεί μια δημόσια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών εκπροσώπων, που πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ενσωματώσουν ταχύτατα τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και να μάθουν από τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη και σε άλλες Περιφέρειες.

Παράλληλα, φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους των παραπάνω χώρων, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές, και να καταλήξουν σε συνεργασίες που ωφελούν την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και την κοινή γνώση.