Ρόδος: συνελήφθη ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους για κατασκοπεία

Πρόκειται για τον 35χρονο γραμματέα του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Τουρκίας. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε ότι αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση, τον μάγειρα από την Κομοτηνή, βρίσκεται κι αυτός στα χέρια των Αρχών και θα μεταχθεί κι αυτός στη Ρόδο για απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Η «Δημοκρατική» δημοσίευσε σήμερα το ακόλουθο ρεπορτάζ:

Στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου θα υποβληθεί σήμερα το μεσημέρι, εκτός απροόπτου, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος ενός 52χρονου μάγειρα, πρώην ναυτικού στο «Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας ΣΑΟΣ και του 35χρονου γραμματέα του Τουρκικού προξενείου στη Ρόδο, για κατασκοπεία και συγκεκριμένα για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (κατασκοπεία) και του Α.Ν. 376/1936 (περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων) κατά συναυτουργία.

Πιο συγκεκριμένα ο 35χρονος πρόκειται να δώσει σήμερα το πρωί, έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα του αποδίδονται κυρίως από την ομολογία του 52χρονου συγκατηγορούμενού του αλλά και από στοιχεία που έχουν αντληθεί από πολύμηνη παρακολούθηση (από τον Αύγουστο του 2020) από επιτελείς της Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και της Ε.Υ.Π..

Δεν αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά αλλά γενικώς να αρνηθεί την κατηγορία.

Αναμένεται εξάλλου να διαπιστωθεί εάν ο Τούρκος πρόξενος θα αιτηθεί αρμοδίως στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου να αποδοθούν στο προξενείο ένας υπολογιστής και ένα τηλέφωνο, που κατασχέθηκαν από την οικία του 35χρονου, όπως έπραξε με επιστολή του στις αρχές.

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει μια νέα έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο 52χρονος και ο 35χρονος, κατέγραφαν τις δραστηριότητες αλλά και τις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κω και στη Νίσυρο.

Πέρα από το εύρος των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι άνδρες των ελληνικών υπηρεσιών και τα οποία καταδεικνύουν την πολύμηνη δράση των δύο κατηγορουμένων ως κατασκόπων, το γεγονός ότι το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος πραγματοποιούσε επίσης δρομολόγια και στα δύο παραπάνω νησιά έχει οδηγήσει τις έρευνες και προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες πέρα από την ΕΥΠ, επικουρικές έρευνες ως προς τη δράση των δύο κατασκόπων διεξάγουν και στρατιωτικοί κύκλοι, σε μία επιπλέον προσπάθεια να καταγραφεί όχι μόνο το μέγεθος των πληροφοριών που έχουν μεταφερθεί στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες (ΜΙΤ), αλλά και το εύρος των περιοχών και τοποθεσιών στις οποίες επικέντρωσαν τη δράση τους οι δύο κατάσκοποι.

Στην κατοχή τους φέρεται μάλιστα να βρέθηκαν περισσότερες από 2.500 φωτογραφίες ελληνικών στόχων, ονόματα και αριθμοί πλοίων αλλά και στιγμιότυπα υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού κατά τον ελλιμενισμό τους στο λιμάνι της Ρόδου.

Σύμφωνα με επιτελείς του Πενταγώνου, η δράση των δύο κατασκόπων αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική και αυτό παρά την εντύπωση που επιδιώκουν να δημιουργήσουν, ενδεχομένως αθέλητα, ορισμένοι ότι οι πληροφορίες που παρείχαν προς την τουρκική ΜΙΤ ήταν χαμηλού επιπέδου. «Η αξία που έχει η ανθρώπινη εμπλοκή στη συλλογή των πληροφοριών είναι ανεκτίμητη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την όποια τεχνολογία έχει αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι αρκεί η δορυφορική εικόνα ή το πέταγμα ενός μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους ή ενός drone πάνω από τον στόχο για να αντληθούν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί λόγου χάρη ένα drone να καταγράψει κατά προσέγγιση τον αριθμό των ανδρών πάνω σε ένα νησί, δεν μπορεί να καταγράψει όμως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Εάν δηλαδή πρόκειται για οπλίτες που απλά εκτίουν τη θητεία τους εκεί ή πρόκειται για άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Επίσης δεν μπορούν να καταγράψουν πλήρως ούτε και το είδος των όπλων που μπορεί να έχουν μεταφερθεί σε κάποια τοποθεσία ή τις δυνατότητές τους. Όλα αυτά όμως γίνονται πιο εύκολα όταν υπάρχει κάποιο “ανθρώπινο μάτι” το οποίο θα δει εκ του σύνεγγυς, θα αξιολογήσει και εν συνεχεία θα μεταφέρει με κάθε ακρίβεια στους αποδέκτες του όλες τις πληροφορίες που κατέγραψε», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ο 52χρονος έχει ομολογήσει μεταξύ άλλων ότι ο 35χρονος τον στρατολόγησε και ότι του έστελνε μηνύματα μέσω της εφαρμογής «what’s up».

Ο ίδιος του απαντούσε είτε με τηλεφωνικές κλήσεις είτε μέσω της εφαρμογής ενώ του έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 2020 δύο φορές ενώ το Νοέμβριο υπήρξε, όπως ισχυρίστηκε, ρήξη στις σχέσεις τους διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν επικίνδυνος.

Φέρεται ο 35χρονος να του απέστειλε μάλιστα με μήνυμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του και δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο 52χρονος, επεδίωκε να τον πείσει να στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα με παρεμφερή καθήκοντα σε πλοία της γραμμής.