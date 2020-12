Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στις 27 Δεκεμβρίου οι πρώτοι εμβολιασμοί στην Ελλάδα

Ποιοι είναι οι 100 πρώτοι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν στη χώρα μας. Ποια νοσοκομεία μπαίνουν πρώτα στην "μάχη".

Στα εμβολιαστικά κέντρα που έχουν διαμορφωθεί σε κτίρια των δύο μεγάλων νοσοκομείων αναφοράς κορονοϊού της Αττικής, στον «Ευαγγελισμό» και στο «Σωτηρία», θα δοθεί την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου το σήμα για την έναρξη της εθνικής εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και στα δύο νοσοκομεία τα εμβολιαστικά κέντρα είναι σχεδόν έτοιμα, με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις και όλοι βρίσκονται εν αναμονή της παραλαβής των πρώτων εμβολίων των Pfizer-BioNTech, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Κομισιόν.

Στον «Ευαγγελισμό», σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει δρομολογηθεί, στο ισόγειο του κτηρίου του «Οίκου Αδελφών Νοσοκόμων» θα βρεθούν την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, 50 άτομα από ισάριθμες κομβικές για τη λειτουργία του νοσοκομείου υπηρεσίες.

Από τον Διοικητή του νοσοκομείου και τους Διευθυντές Ιατρικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίας, μέχρι στελέχη του οικονομικού και διοικητικού τμήματος, και από τους διευθυντές των ΜΕΘ και των κλινικών Covid-19 μέχρι το προσωπικό αυτών των νευραλγικών τμημάτων, οι πρώτοι 50 άνθρωποι που θα λάβουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, θα στείλουν το πιο ηχηρό μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ αλλά και στους πολίτες της χώρας για την αξία του εμβολιασμού, για τη σημασία της θωράκισης μας έναντι του αοράτου εχθρού.

Στο άλλο μεγάλο νοσοκομείο, που πλέον είναι νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, το εμβολιαστικο κέντρο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, στο κτήριο των ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). Και σε αυτό ακολουθείται με τον ίδιο τρόπο η συμπλήρωση της λίστας των πρώτων 50 προσώπων που θα εμβολιαστουν, δηλαδή να είναι πρόσωπα, επικεφαλής πρώτης γραμμής στις υπηρεσίες και τα τμήματα.

Και στα δύο νοσοκομεία προχωράει επίσης η καταγραφή των εργαζομένων που θα εμβολιαστουν όταν πραγματοποιηθεί σε ευρεία βάση ο εμβολιασμός, πέραν της συμβολικής δράσης στις 27 Δεκεμβρίου.

Φαίνεται όμως ότι η πλειονότητα των εργαζομένων παρακολουθεί μάλλον αμήχανα και μουδιασμενα τις προσκλήσεις για εμβολιασμό. Κάποιοι καταλογίζουν έλλειψη ενημέρωσης από τις επιτροπές λοιμωξιολογων που έχουν την ευθύνη για την επικοινωνία και την ενημέρωση του εμβολιασμού για τον κορωνοϊο όπως είχαν και για τη γρίπη κάθε χρόνο.

Πηγή: protothema.gr