Κορονοϊός – Βρετανία: Ολοταχώς για καθολικό lockdown μετά τις γιορτές

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η διακοπή λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς!

Οι βρετανοί επιστήμονες ανησυχούν ότι η επιβολή περιοριστικών μέτρων Επιπέδου 3 σε περιοχές της Αγγλίας δε θα είναι αρκετή για να αναχαιτίσει την νέα έξαρση της επιδημίας της Covid -19 σε εθνικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφήνουν να εννοηθεί ότι μετά την περίοδο των γιορτών και την «αμνηστία» που αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση Τζόνσον για «να σωθούν τα Χριστούγεννα» , το νέο έτος θα έλθει με την επιβολή νέων δρακόντειων μέτρων Επιπέδου 4.

«Υπάρχει η ιδέα λήψης μέτρων πέραν του Επιπέδου 3 και κερδίζει έδαφος», παραδέχθηκε βρετανός κυβερνητικός επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει να επιβάλει μετά την εορταστική περίοδο μέτρα όπως η διακοπή λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, το κλείσιμο των καταστημάτων, η παράταση των σχολικών διακοπών και η ενεργοποίηση της εντολής «Μείνετε Σπίτι».

Αλώστε, η Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα Εκτάκτων Καταστάσεων (SAGE) έδωσε την έγκρισή της για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων Επιπέδου 4 για τον έλεγχο της επιδημίας.

«Ένα νέο καθολικό lockdown στην Αγγλία δεν μπορεί να αποκλεισθεί μετά τα Χριστούγεννα, δήλωσε σήμερα σε βρετανικά ραδιοφωνικά δίκτυα ο υπουργός Εκπαίδευσης Νικ Γκιμπ, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι το «σύστημα των επιπέδων» που εφαρμόζεται κατά ζώνες στην Βρετανία «είναι αποτελεσματικό».

«Τίποτε δεν αποκλείεται, φυσικά, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά το σύστημα των διαγνωστικών ελέγχων είναι μία πολύ αποτελεσματική μέθοδος ... για να επικεντρωνόμαστε στα περιοριστικά μέτρα», απάντησε όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός τρίτου lockdown στην Βρετανία.

Ενώ όταν του ζητήθηκε και πάλι να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση δεν αποκλείει ένα lockdown μετά τα Χριστούγεννα, απάντησε: «Δεν είπα αυτό, έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα επιπέδων».

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να υποχωρήσει στις πιέσεις των ειδικών και προτίμησε να τηρήσει την υπόσχεσή του να επιτραπεί σε έως τρία νοικοκυριά να συναντηθούν για πέντε ημέρες την επόμενη εβδομάδα, αρκούμενος να προτρέψει τους Βρετανούς «να είναι προσεκτικοί».

Ο Τζον Εντμουντς, επιδημιολόγος του London School of Hygiene and Tropical Medicine και μέλος του SAGE, δήλωσε ότι η χριστουγεννιάτικη χαλάρωση αποτελεί ρίσκο, αφού ο επιπολασμός της επιδημίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

«Δεν φαίνεται ότι το σύστημα των επιπέδων αναχαιτίζει το επιδημικό κύμα, δυστυχώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα μέτρα αυτά και ίσως να τα ενισχύσουμε».