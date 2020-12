Πολιτική

Μητσοτάκης: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί στις 27 Δεκεμβρίου σε πέντε νοσοκομεία

Ευρεία σύσκεψη για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Το χρονοδιάγραμμα αλλά και την προτεραιοποίηση, που προβλέπει η κυβερνητική στρατηγική σχετικά με τον εμβολιασμό του πολιτών κατά της νόσου του κορονοϊού ανέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τοποθέτηση του κατά την ευρεία σύσκεψη για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όπως επισημοποίησε ο κ. Μητσοτάκης, το εμβόλιο της Pfizer θα βρίσκεται στην χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου και από την επομένη, στις 27 θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ οι πρώτοι, που θα εμβολιαστούν θα είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας. «Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση την οποία έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αναμένεται η έγκριση του πρώτου εμβολίου, θα είναι αυτό της Pfizer, στις 22 Δεκεμβρίου. Διανομές στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν αμέσως μετά. Εκτιμούμε ότι οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου θα είναι στη χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου και από την επόμενη, από τις 27 Δεκεμβρίου, θα μπορούμε να έχουμε τους πρώτους εμβολιασμούς σε πέντε νοσοκομεία αναφοράς στην Αθήνα και αμέσως μετά και στη Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε και ακολουθώντας τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού θα υπάρχει μία αυστηρή προτεραιοποίηση σε σχέση με το ποιοι συμπολίτες μας θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι. Θα προηγηθούν, προφανώς, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρωτίστως οι ήρωες μας, οι οποίοι σήκωσαν τόσο μεγάλο βάρος τους τελευταίους μήνες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας, στα Κέντρα Υγείας, αλλά βέβαια και οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων. Και θα ακολουθήσουν αμέσως μετά οι συμπολίτες μας άνω των 65, υπολογίζουμε ότι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία εντάσσονται συνολικά περί τα 2,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και οι πρώτοι συμπολίτες μας οι οποίοι θα εμβολιαστούν στη χώρα μας, θα είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεγάλη ομάδα από τα Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη, η οποία με έδρα το κτίριο της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας θα αναλάβει, όπως σημείωσε, το περίπλοκο, αλλά και εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα της διαδικασίας του εμβολιασμού, έτσι ώστε να θωρακιστούν το συντομότερο δυνατόν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας και το εμβόλιο να γίνει πραγματικά η αρχή του τέλους της πανδημίας. «Απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες αντιτάσσουμε ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε εκ νέου τη σημασία του εμβολιασμού, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, τόνισε πως μόνον όταν εμβολιαστεί σχεδόν το 70% του πληθυσμού θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αφήσαμε πίσω την πανδημία και επέμεινε πως για καιρό ακόμα εμβολιασμός και τήρηση των προστατευτικών μέτρων θα συμβαδίζουν. «Θέλω να επαναλάβω και να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαδικασία εμβολιασμού των πιο ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Αρκεί να δείτε τα δεδομένα από τα νοσοκομεία. Αντιπροσωπεύουν, δυστυχώς, το 85% των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας, άνω του 60% των διασωληνωμένων. Η θωράκισή τους λοιπόν, είναι πολύτιμη όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά είναι και αυτή η οποία θα μας εξασφαλίσει τελικά την ανακούφιση για τις υγειονομικές δομές και για τους ανθρώπους τους, που σηκώνουν σήμερα ένα τεράστιο βάρος. Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στο 70% εμβολιασμού του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού θα μπορούμε πια να μιλάμε με ασφάλεια ότι αφήσαμε πίσω μας την πανδημία. Έχουμε πει ότι οι αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, πολιτική και πολιτειακή ηγεσία θα κάνουμε από τους πρώτους το εμβόλιο για να δείξουμε με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη μας στην επιστήμη, αλλά θέλω για ακόμα μία φορά να πω, επιστήσω την προσοχή όλων, η πανδημία προφανώς δεν θα τελειώσει με το που θα αρχίσει η διαδικασία του εμβολιασμού. Η προφύλαξη και η θωράκιση δεν είναι ξεχωριστές φάσεις, είναι δύο παράλληλες διαδικασίες και τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να αρθούν μόνο όταν παγιωθεί πια η πτωτική τάση της πανδημίας και θα χρειαστεί να κρατήσουμε ακόμα για καιρό περιορισμένες τις κοινωνικές μας επαφές, η κοινωνία θα τείνει με το ένα της χέρι στο εμβόλιο και με το άλλο θα συνεχίσει να σηκώνει τη μάσκα στο πρόσωπο. Και καθώς έρχονται και οι μέρες των γιορτών να επαναλάβω ακόμα μία φορά, την έκκληση μου, σε όλους να είμαστε δίπλα προσεκτικοί, να περιορίσουμε στο απολύτως ελάχιστο τις επαφές μας». Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να επιστήσει την προσοχή όλων στην περίοδο των εορτών, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία του εμβολίου για τη μετά την πανδημία περίοδο: «Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα, αυτή τη φορά, θα έρθουν άλλα Χριστούγεννα, θα έρθουν άλλες Πρωτοχρονιές, που θα μπορούμε να γιορτάσουμε έτσι όπως γιορτάζαμε πάντα. Αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή η Πρωτοχρονιά θα είναι και πρέπει να είναι διαφορετική και είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και θα κάνουν αυτό το οποίο είναι σωστό. Σωστό για τους ίδιους, σωστό για τη χώρα. Κλείνω λέγοντας, ότι ο εμβολιασμός όταν με το καλό ολοκληρωθεί θα γράψει τις τελευταίες γραμμές στον επίλογο αυτής της μεγάλης μάχης κατά της πανδημίας και θα είναι και ο πρόλογος μιας νέας εποχής ασφάλειας και ευημερίας, που είμαι σίγουρος ότι θα ξημερώσει όταν με το καλό αφήσουμε πίσω μας αυτήν την πρωτοφανή περιπέτεια. Όπως έχουμε πει θα φέρει, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του σχεδίου, θα φέρει περισσότερη ελευθερία. Το εμβόλιο δεν μας απελευθερώνει μόνο από το ζυγό της υγειονομικής απειλής, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένα διαβατήριο ανάκτησης των μικρών και μεγάλων ελευθεριών μας, που γνώρισαν προσωρινούς πλην όμως αναγκαίους περιορισμούς. Σταματώ εδώ για να πάμε τώρα στις παρουσιάσεις μας». Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στους επιτελείς, την ομάδα, που έχει αναλάβει την ευθύνη να φέρει εις πέρας όλες τις πτυχές της απαιτητικής διαδικασίας του εμβολιασμού. «Όπως ξέρετε, έχουν ήδη εξασφαλιστεί όροι ασφαλούς μεταφοράς, χώροι σωστής αποθηκεύσεις, τρόποι βέβαια γρήγορης μεταφοράς του εμβολίου στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κάθε γωνιά της χώρας και έχω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσουν όλοι. Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, Ένοπλες Δυνάμεις -είναι εδώ μαζί μας και ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ- Πολιτική Προστασία, Αστυνομία. Όλοι μαζί είμαστε μία γροθιά, είμαστε μία ομάδα για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτή τη διαδικασία. Η χώρα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν υλοποιήσει ένα αντίστοιχο τέτοιο σχέδιο, οι τελευταίες μεγάλες εκστρατείες εμβολιασμού είχαν γίνει με τελείως διαφορετικά δεδομένα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανείς σχεδόν από μας δεν τις θυμάται. Αλλά η εκστρατεία αυτή θα έχει τη χαρά να εκπροσωπείται επικοινωνιακά από την επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών την κ. Θεοδωρίδου, που θέλω και πάλι να την ευχαριστήσω, για αυτά τα οποία έχει κάνει, για αυτά τα οποία θα κάνει από εδώ και στο εξής καθώς ο ρόλος της θα είναι απολύτως κρίσιμος. Και βέβαια στο επιχειρησιακό επίπεδο από τον Μάριο τον Θεμιστοκλέους, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ο οποίος έχει και την ευθύνη να συντονίσει αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια, που εμπλέκει τόσους διαφορετικούς φορείς και τόσα διαφορετικά Υπουργεία. Πάντα φυσικά θα εξακολουθούμε να έχουμε την υποστήριξη του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τον οποίο ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για όλα όσα έχει προσφέρει αυτούς τους μήνες πολέμου κατά της πανδημίας». Τέλος, παρέπεμψε στην κεντρική διαπραγμάτευση, που γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακοβιομηχανίες σε ό,τι αφορά τη μειωμένη σε αριθμούς εμβολίων πρώτη παρτίδα για όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης. «Είναι αλήθεια ότι η κεντρική διαπραγμάτευση, η οποία έγινε από τις Βρυξέλλες, σχετικά με τις διαδικασίες παράδοσης του εμβολίου, δημιούργησαν ένα μικρό κενό σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χώρα λαμβάνει τα εμβόλια που της αναλογούν αναλογικά με τον πληθυσμό της και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από αυτήν την πολιτική και τα εμβόλια φτάνουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες λίγο-πολύ την ίδια μέρα, κάθε παρτίδα θα φτάνει την ίδια μέρα, και μετά προφανώς η ευθύνη μεταπίπτει στις χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη εθνική στρατηγική εμβολιασμού με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια». Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπό τον πρωθυπουργό, αναλύθηκαν οι φάσεις του χρονικού σχεδιασμού για τον εμβολιασμό, η επιχειρησιακή δομή εκείνων που θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης του σχεδίου, το καθημερινό πλάνο εργασιών και η διαδικασία κατάρτισης της λίστας των ραντεβού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία σύντομη συνάντηση με την επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος έχει και την ευθύνη επιχειρησιακού συντονισμού. Η κα Θεοδωρίδου και ο κ. Θεμιστοκλέους θα αναλάβουν και την ευθύνη ενημέρωσης των πολιτών για τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου εμβολιασμού. Κατά την είσοδό του στο κτίριο της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που εργάζονται για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε, ξέρετε πόσο σημαντική είναι η δουλειά σας και πόσο στηριζόμαστε σε όλους σας για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι περιχαρακώνουμε τα κρούσματα από τη στιγμή που τα εντοπίζουμε», ανέφερε απευθυνόμενος στους άνδρες και γυναίκες της επιτελικής δομής ευχαριστώντας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Στη συνάντηση εργασίας έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακης Σκέρτσος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης και η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεoδωρίδου. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Βουλής, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Σωτήρης Τσιόδρας, ο Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού Βουλής, Μιχάλης Μπεκίρης, ο Ταξίαρχος (YΠ) Αρίστος Περρής, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα. ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση μετατρέπει το εμβόλιο σε άλλοθι Για μετατροπή του εμβολίου σε «άλλοθι» για τη μη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, κατηγορεί την κυβέρνηση σε τηλεοπτική δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος. «Η κυβέρνηση κάνει για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Μετατρέπει το εμβόλιο σε άλλοθι για να μην προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ν. Ηλιόπουλος, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε ενάμιση μήνα έχουμε θρηνήσει 3.322 συμπολίτες μας». «Μετά από αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλάει για πετυχημένη διαχείριση της πανδημίας;», διερωτάται και υπογραμμίζει πως η χώρα χρειάζεται ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης». Αυτό θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «μέτρα στήριξης στους χώρους εργασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων», «τη συνταγογράφηση και τη μαζική διεξαγωγή των τεστ» και «την στήριξη των ηρώων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών». «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», καταλήγει. Κουτσούμπας: Αναγκαίος ο εμβολιασμός, επείγουσα η θωράκιση του δημοσίου συστήματος Υγείας «Η αντιμετώπιση της πανδημίας, μέσω του αναγκαίου εμβολιασμού, όπως όλα δείχνουν είναι ζήτημα των επόμενων μηνών, όμως η αντιμετώπιση της πανδημίας, μέσω της θωράκισης του δημόσιου συστήματος, είναι ζήτημα του ΤΩΡΑ, που έπρεπε να είχε λυθεί ΧΘΕΣ» τόνισε σε δήλωσή του για το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Απ' αυτήν την άποψη η συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης, να κρύψει πίσω απ' τον ερχομό του εμβολίου τις ευθύνες που έχει για να πάρει τώρα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν βοηθάει ούτε την αντιμετώπιση της πανδημίας, ούτε όμως και την απαραίτητη προετοιμασία κι ενημέρωση του λαού, ενόψει του αναγκαίου εμβολιασμού» προσέθεσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.