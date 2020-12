Κοινωνία

Ρόδος: συνελήφθησαν οι δυο κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Δυο συλλήψεις σε Ρόδο και Κομοτηνή, μετά την εντάλματα που εκδόθηκαν από την ανακρίτρια Ρόδου.

Εντάλματα σύλληψης για τους δύο Έλληνες μουσουλμάνους που κατηγορούνται για κατασκοπεία εκδόθηκαν από την ανακρίτρια Ρόδου, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Εναντίον και των δύο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τέσσερα αδικήματα και βάσει αυτών εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψής τους.

Ήδη ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο βρίσκεται αυτή την ώρα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρόδου, προκειμένου να δώσει κατάθεση σε προανακριτικό στάδιο για τα όσα του καταλογίζονται και στο πλαίσιο του σχετικού εντάλματος της ανακρίτριας Ρόδου συνελήφθη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Ρόδου, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος αρνείται την όποια εμπλοκή στην υπόθεση αυτή.

Από άνδρες της Ασφάλειας Κομοτηνής συνελήφθη και ο 56χρονος μάγειρας του πλοίου σε εκτέλεση του εντάλματος που έχει εκδοθεί σε βάρος του από την ανακρίτρια Ρόδου για την υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 56χρονος μετά την απόλυσή του από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν είχε μεταβεί στην Κομοτηνή.