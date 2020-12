Κοινωνία

Ανήλικοι σκότωσαν ηλικιωμένο: στον εισαγγελέα οι παππούδες τσιλιαδόροι

Νέα σοκαριστικά στοιχεία για τη δολοφονία του 87χρονου. Πώς τον σκότωσαν τα δύο παιδιά. Ποιος ο ρόλος της γιαγιάς και του συντρόφου της.

Σοκάρει η υπόθεση δολοφονίας ενός ηλικωμένου στη Θεσσαλονίκη από δύο ανήλικα αδέρφια, 14 και 12 ετών, τα οποία ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία ως δράστες της αιματηρής ληστείας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου.

Ο 87χρονος κατέληξε σε νοσοκομείο λίγα 24ωρα μετά κι όπως ανακοίωσε η Αστυνομία στην υπόθεση εμπλέκονται η 45χρονη γιαγιά των ανηλίκων και ο 40χρονος σύντροφός της που φέρονται ως συνεργοί. Οι δύο ενήλικες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα λίγο μετά τις 11.00, ενώ οι δύο ανήλικοι δεν μετήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λόγω ανηλικότητας. Οδηγήθηκαν όμως σε δομή φιλοξενίας ανήλικων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δύο ανήλικοι στις 2 Δεκεμβρίου φέρονται να εισέβαλλαν στην αυλή της μονοκατοικίας όπου διέμενε ο 87χρονος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά έγιναν αντιληπτοί απ αυτόν. Κατάφεραν να του αφαιρέσουν αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε, συνεπλάκησαν μαζί του και στη συνέχεια ασκώντας σωματική βία, του επέφεραν χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Κατόπιν αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού 250 ευρώ και μιά χρυσή αλυσίδα. Εξωτερικά τους παρείχαν συνδρομή η 45χρονη γιαγιά τους με τον 40χρονο σύντροφό της ελέγχοντας περιμετρικά το χώρο. Στη συνέχεια διέφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο 87χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου δύο 24ωρα μετά κατέληξε.

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ατόμων σε σπίτι προσωρινής διαμονής των δύο ενηλίκων στην Άνω Πόλη, βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, που κατείχε παράνομα ο 40χρονος, οπότε και συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και η 45χρονη γυναίκα, καθώς σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκαν δισκία τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.