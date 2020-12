Οικονομία

Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

Τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Επεκτείνται η αναστολή του προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 έως και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, παρέχεται νέα τρίμηνη παράταση για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών, μειώνεται η φορολογία των κερδών απο τυχερά παιγνίδια ενώ διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτιών καταστάσεων του 2014 σε επαγγελματίες. Πρόκειται για τις διατάξεις φορολογικού περιεχομένου που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

- Παρατείνεται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της επικράτειας η αναστολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 των ετών 2010 και μετά. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.

- Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου που είναι αδύνατη η σύνδεσή τους με το σύστημα Taxis.

- Κρίνονται ώς εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του έτους 2014 (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών) που υποβλήθηκαν από 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016 και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές και εάν δεν υπάρχει οφειλή επιστρέφονται.

- Ορίζεται σε μηδέν ο συντελεστής του Φ.Π.Α., για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19.

Σε περίπτωση που λογιστής-φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορονοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του, που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελάτη του σε άλλο λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης για τα κέρδη των τυχερών παιγνίων ως εξής: Για κέρδη ανά δελτίο έως 100 ευρω συντελεστής 0, για κέρδη απο 100 έως 200 ευρώ συντελεστής 2,5%, για κέρδη απο 200 έως 500 ευρώ συντελεστής 5% και για κέρδη άνω 500 ευρώ συντελεστής 7,5%